وزير الاتصال الحكومي: نستقبل الأبطال النشامى أهل الإنجاز والتحدي

وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إننا نستقبل الأبطال النشامى وما يمثلون من طموح وعطاء، وهم أهل الإنجاز والتحدي، وما استقبال الشعب الأردني لهم إلا صورة من صور التكريم لهم على ما حققوه في البطولة الآسيوية والنتائج المبهرة بحصولهم على لقب وصيف آسيا.
يشار إلى أن المنتخب الوطني سيصل إلى مطار الملكة علياء الدولي مساء اليوم.
وسينظم الاتحاد الأردني لكرة القدم حفلا خاصا لاستقبال وتكريم النشامى في ستاد عمان الدولي عند السادسة والنصف مساء.
ويتضمن الحفل العديد من الفقرات المنوعة للاحتفال بأبطال المنتخب الوطني، على أن تفتح المدرجات للجماهير اعتبارا من الساعة الخامسة مساء.
وأعلن الاتحاد عن طرح تذاكر الحفل أمام جماهير المنتخب الوطني مجانا، بعد حجز المقاعد عبر المنصة الإلكترونية.
--(بترا)