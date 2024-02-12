وزير الاتصال الحكومي: نستقبل الأبطال النشامى أهل الإنجاز والتحدي

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قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين إن بلاغ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بإنهاء الدوام الرسمي اليوم الاثنين، جاء لتمكين المواطنين من المشاركة في استقبال منتخبنا الوطني لكرة القدم بعد مشاركته وأدائه البطولي المميز في نهائيات كأس أمم آسيا 2023.وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إننا نستقبل الأبطال النشامى وما يمثلون من طموح وعطاء، وهم أهل الإنجاز والتحدي، وما استقبال الشعب الأردني لهم إلا صورة من صور التكريم لهم على ما حققوه في البطولة الآسيوية والنتائج المبهرة بحصولهم على لقب وصيف آسيا.يشار إلى أن المنتخب الوطني سيصل إلى مطار الملكة علياء الدولي مساء اليوم.وسينظم الاتحاد الأردني لكرة القدم حفلا خاصا لاستقبال وتكريم النشامى في ستاد عمان الدولي عند السادسة والنصف مساء.ويتضمن الحفل العديد من الفقرات المنوعة للاحتفال بأبطال المنتخب الوطني، على أن تفتح المدرجات للجماهير اعتبارا من الساعة الخامسة مساء.وأعلن الاتحاد عن طرح تذاكر الحفل أمام جماهير المنتخب الوطني مجانا، بعد حجز المقاعد عبر المنصة الإلكترونية.--(بترا)