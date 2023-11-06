وزير الاتصال: المستشفى الميداني الأردني باق بتوجيهات ملكية لتقديم الخدمات لأهل غزة

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قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين إن إنزال المساعدات الطبية والدوائية العاجلة التي قامت بها طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، اليوم الاثنين، إلى المستشفى الميداني الأردني في غزة / 76، تأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية بديمومة استمرار الموقف الأردني الداعم لتخفيف معاناة الأهل في القطاع.وبين المبيضين خلال مداخلة هاتفية على قناة المملكة اليوم الاثنين، أن عملية الإنزال أنجزت بشكل دقيق، مبينا أنها جرت وفق ترتيبات لوجيستية معقدة، لاسيما أن المستشفى الميداني يقع في شمال قطاع غزة الذي يشهد صراعا محتدما، كما يعاني المستشفى من نقص في إمداداته التي أوشكت على النفاد نظراً لتأخر إيصال المساعدات إلى القطاع عبر معبر رفح.وجدد المبيضين تأكيد أن المستشفى الميداني الأردني باق وفق التوجيهات الملكية السامية لتقديم الخدمات الطبية للأهل في غزة، لافتا إلى أنه جرى إبلاغ إسرائيل بضرورة تحملها مسؤولية حماية المستشفى من أية غارات جوية - لا قدر الله-.وقال "هذه المساعدات تعد جزءا من الموقف الأردني الداعي لوقف الحرب على غزة، وتمثل الرؤية الأردنية لحالة الإمداد التي يجب أن تكون للأهل في القطاع".وأشار إلى موقف الأردن الواضح والثابت بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه الحرب على غزة، الداعي إلى ضرورة وقف إطلاق النار، ومنع تهجير الغزيين، والسماح بدخول كميات أكبر من المساعدات الإنسانية الطبية والإغاثية إلى غزة.(بترا)