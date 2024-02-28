الأربعاء 28 شباط 2024
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وزير التربية يؤكد أهمية رفع نسبة تفعيل المتميزين بالميدان التربوي

وزير التربية يؤكد أهمية رفع نسبة تفعيل المتميزين بالميدان التربوي
وزير التربية يؤكد أهمية رفع نسبة تفعيل المتميزين بالميدان التربوي
أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة أهمية المتابعة في رفع نسبة تفعيل المتميزين في الميدان التربوي، والاستفادة من تجاربهم في تطوير العملية التعليمية.اضافة اعلان
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محافظة اليوم الأربعاء، مع جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، بحضور المدير التنفيذي للجمعية لبنى طوقان، وأمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة وأعضاء لجنة مأسسة مخرجات الجمعية.
وأكد الوزير اعتزاز الوزارة بعلاقات الشراكة القائمة بين الوزارة وجمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، وحرص الوزارة على مأسسة عملية التميز في عملها.
من جهتها، عرضت المديرة التنفيذية لجمعية الجائزة لبنى طوقان إنجازات مشروع المأسسة خلال الفصل الدراسي الأول، وملخص لدورة جوائز التميز للعام 2023/2024، مبينة أن جمعية الجائزة أطلقت هذا العام "جائزة الملكة رانيا العبدالله لمؤسسة رياض الأطفال المتميّزة" و"جائزة تقديرية للحلول المتميزة المطبقة" في دورتها الأولى.
وأشارت طوقان وفريق جمعية الجائزة، الى أبرز إنجازات مشروع المأسسة، مؤكدة الزيادة الواضحة في نسبة تفعيل المتميزين في الميدان التربوي والبدء بدراسة أثر المتميزين بالتعاون مع إدارة التخطيط والبحث التربوي في الوزارة للتركيز على أثر المتميزين في الميدان التربوي لخدمة المديريات والمدارس.
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