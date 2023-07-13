الخميس 13 تموز 2023
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وزير التعليم العالي العراقي يلتقي الامين العام لاتحاد الجامعات العربية

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جانب من لقاء وزير التعليم العالي العراقي بالامين العام لاتحاد الجامعات العربية
اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي الدكتور نعيم العبودي خلال لقائه أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة استعداد بلاده لاستضافة المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في دورته المقبلة .اضافة اعلان
 وبحث الطرفان وفق بيان صحفي صدر عن الاتحاد اليوم خلال القاء الذي حضرته مديرة الادارة باتحاد الجامعات العربية لينا البيطار سبل تعزيز مناخات التواصل بين الجامعات العربية والعراقية وزيادة أوجه التكامل والتعاون العلمي والأكاديمي بين الطرفين .
وأكد الدكتور العبودي حرص المؤسسة الأكاديمية العراقية على التعاون والتنسيق مع مؤسسات الاتحاد التي تتضمن جمعيات الكليات المتناظرة ومجلس ضمان الجودة والاعتماد ووضع الخطوات اللازمة لتحقيق مؤشرات وأهداف التنمية وإيجاد بيئة للشراكات العلمية والبحثية بين الجامعات العربية.
 وعرض العبودي المبادرة التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية الموسومة (ادرس في العراق) لاستقطاب الطلبة الدوليين.
 من جهته أعرب أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو سلامة عن شكره لوزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي على حرصه لتمكين جامعات بلاده من عقد الشراكات المنتجة والوصول الى أعلى مستوى من الاستجابة لمتطلبات الجودة والسعي الحثيث باتجاه الاعتمادية الدولية وتطبيق المسارات والبرامج التعليمية الحديثة وتحقيق المواءمة بين مخرجات الجامعات وسوق العمل.
واشار الدكتور سلامة إلى أهمية الأثر الأكاديمي الذي تتمتع به الجامعات  العراقية على صعيد مؤشرات البحث العلمي وتبادل المعرفة والبرامج التخصصية مما يؤهلها الى زيادة قدراتها التنافسية بين الجامعات العالمية المرموقة .
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