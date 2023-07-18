الثلاثاء 18 تموز 2023
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وزير الخارجية الصيني لم يظهر علناً منذ أسابيع.. ويثير تكهنات

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وزير الخارجية الصيني تشين قانغ
أثار الغياب الطويل غير المعتاد عن الظهور العلني تكهنات حول مكان وجود وزير الخارجية الصيني تشين قانغ.
وكان آخر ظهور علني للوزير (57 عاما) والذي تولى منصبه في مارس (آذار) الماضي، في المناسبات الرسمية في 25 يونيو (حزيران)، عندما استقبل نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو في بكين.اضافة اعلان
ونشرت وزارة الخارجية في بكين في ذلك الوقت صورة للاجتماع. ولم يُشاهد تشين قانغ منذ ذلك الحين.
وألغت الصين اجتماعا للوزير مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل في بكين، كان مقررا في 10 يوليو (تموز)، قبل أيام قليلة فقط من الموعد المقرر لعقده. ولم يتم إعطاء أي سبب.
كما لم يحضر تشين اجتماع قمة لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) الأسبوع الماضي. وبدلا من ذلك، سافر كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي، الأعلى مرتبة من تشين في التسلسل الهرمي للسلطة في الصين، إلى الاجتماع.
وردا على سؤال يوم الخميس الماضي عن سبب عدم حضور تشين اجتماع الآسيان، أجاب متحدث باسم وزارة الخارجية أن هذا غير ممكن لأسباب صحية. وردا على سؤال آخر يوم الاثنين عن الغياب الطويل اكتفت متحدثة باسم الوزارة بالقول إنها «ليس لديها معلومات» عن هذا الموضوع.
وكان تشين سفيرا في واشنطن قبل تعيينه وزيرا للخارجية. وقبل ذلك، كان نائب وزير الخارجية ورئيس البروتوكول لرئيس الدولة والحزب، شي جينبينغ، في الفترة من 2014 إلى 2017.-(وكالات)
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