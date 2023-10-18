الأربعاء 18 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وزير الخارجية: جميع المؤشرات تشير إلى أن حرب غزة ذاهبة إلى ما هو أسوأ

أيمن الصفدي
وزير الخارجية أيمن الصفدي

قال وزير الخارجية أيمن الصفدي، إن جميع مؤشرات تشير إلى أن حرب غزة ذاهبة إلى ما هو أسوأ.

وأضاف الصفدي أمام مجلس النواب: عدم الحديث من قبل العالم عن الحقوق الإنسانية هو ازدواجية في المعايير الأخلاقية أيضا".

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وتابع: "بالنسبة لنا في الأردن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية سننظر لها على أنه إعلان حرب".

 

وقال الصفدي إنّ الأردن يعمل بكل جهوده لوقف الحرب المستعرة على قطاع غزة، وان الأردن يتحدث مع العالم كله بأن ما يجري لا يمكن السكوت عنه، موضحا انه ثمة قضايا رئيسة يجب أن يسمع العالم كله موقفنا منها وأسمعناه هذا الموقف في الجهود التي قادها ويقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.


وتابع بالقول أنه لا مبرر لهذه الحرب، وهذه جريمة حرب وفق القانون الدولي ووفق القانون الدولي الإنساني ووفق اتفاقيات جينيف وكل ملحقاتها، معتبرا أن ما يحدث عقوبة جماعية يرفضها القانون الدولي ونرفضها ونتصدى لها، وأن تهجير الفلسطينيين من وطنهم وأي محاولة للقيام بذلك هي خط أحمر بالنسبة للأردن، حيث سنتصدى له بكل إمكانياتنا لأنها خرق للقانون الدولي وتحديدا لاتفاقية جينيف ولملحقها للعام 1977 الذي نص بوضوح على أن تهجير المواطنين من بلدهم جريمة حرب، والذي نص بوضوح على أن تهجير المواطنين من أي بقعة محتلة إلى بقعة محتلة أخرى جريمة حرب، وغزة وفق القانون الدولي هي أرض محتلة.


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