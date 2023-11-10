الجمعة 10 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وزير الخارجية يواصل مباحثاته لوقف الحرب على غزة

الصفدي
أيمن الصفدي
 أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الماليزي، زمبري عبد القادر في ‎الرياض، اليوم الجمعة، محادثات على هامش أعمال اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التحضيري للقمة الإسلامية الاستثنائية الثامنة، تناولت التطورات الخطيرة في ‎ غزة، وسبل تكثيف الجهود لوقف الحرب المستعرة على غزة وما تنتجه من كارثة إنسانية، وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والعاجلة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.اضافة اعلان
كما تناول الاجتماع، القرار الذي تبتنه الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن ضرورة وقف الحرب وضمان حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية، وضرورة البناء عليه وضمان تنفيذه.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

الصفدي يشارك في الاجتماع التحضيري للقمة الإسلامية الاستثنائية

منذ2 ساعة
WhatsApp Image 2023-11-10 at 2.18.35 PM

أردنيون من قلب عمان: بروح بالدم نفديك يافلسطين

منذ4 ساعة
تعبيرية-الاحتباس-الحراري1

أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق المملكة

منذ9 ساعة
WhatsApp Image 2023-11-09 at 4.54.56 PM

رئيس الديوان الملكي يلتقي لجنة الكرامة للمحاربين القدامى

09 تشرين الثاني 2023
WhatsApp Image 2023-11-09 at 1.05.03 PM

حقوقيون ومتخصصون يدعون لإجراءات فورية تمنع حدوث نكبة جديدة

09 تشرين الثاني 2023
654cc1b96522e

الأمير راشد يدعو منظمات العاملة في غزة لتحديد الاحتياجات في القطاع

09 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف
ترجمات
بريطانيا

‏علاقة بريطانيا بالصهيونية وإسرائيل وتداعياتها على الفلسطينيين‏

ترجمات |08 تشرين الثاني 2023
الناشطة المصرية زين رحمة تواجه كلاريسا وارد من (سي إن إن) بشأن تغطية الشبكة المنحازة لإسرائيل، 20 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر) ‏

كيف فضحت حرب إسرائيل على غزة كراهية الغرب للفلسطينيين‏

ترجمات |07 تشرين الثاني 2023
رايات "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي" ترتفع في جنازة شهداء في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

حصيلة ضحايا الاحتلال في الضفة تتزايد.. والغضب يتصاعد

ترجمات |07 تشرين الثاني 2023
1699265024035905200

الولايات المتحدة، حزب الله، وكيفيات إدارة التصعيد‏

ترجمات |06 تشرين الثاني 2023
1699265023985905000

هل إسرائيل مستعدة للسيطرة على غزة؟

ترجمات |06 تشرين الثاني 2023
معاريف

هبط عن السلم

ترجمات |05 تشرين الثاني 2023
 