الخميس 13 تموز 2023
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وزير الزراعة: الأردن يصدّر البذور لـ 65 دولة

وزير الزراعة: الأردن يصدّر البذور لـ 65 دولة
وزير الزراعة: الأردن يصدّر البذور لـ 65 دولة
قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الخميس، إن الوزارة تبذل جهودا حثيثة لتوفير البيئة المناسبة لشركات الإنتاج المحلي للبذور، وتذليل العقبات التي تواجهها.اضافة اعلان
وقال الحنيفات خلال رعايته اليوم الخميس "يوم حقل" بحضور وكلاء عرب وأجانب، افتتح خلاله مختبرات الشركة الكونية لإنتاج البذور، إن الوزارة تسعى إلى دعم وتطوير هذا القطاع الذي كان عدد الشركات العاملة فيه 6 شركات عام 2011، لم تتجاوز كمية إنتاجها 11 طناً، لتصبح اليوم 36 شركة، تُصدّر إنتاجها إلى نحو 65 دولة حول العالم.
وأشار الى منح المبدعين فرصاً لاستنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية، وأصناف تتحمل الأمراض المستوطنة والمستجدة، وأخرى تناسب البيئات الزراعية المتنوعة.
وبين أن المملكة تستضيف 9 مكاتب بحث وتطوير تجريبي لشركات عالمية، عمادها خبرات أردنية أثبتت كفاءتها، حيث تقوم المكاتب بتجربة واختبار البذار وتحدد ملاءمتها للظروف الخاصة بالمنطقة قبل أن تنطلق إلى الأسواق المجاورة.
وأضاف، إن الوزارة تقوم بدور رئيس في تنظيم عمليات الإنتاج، والتسجيل، والرقابة على جودة البذور، وتنظم عمليات التجارة والتسويق، وعمليات التداول والاستخدام، وتوفر مظلة من القوانين والأنظمة والتعليمات لحماية الأصناف المبتكرة ومنح الملكية الفكرية.
ونوه إلى أن الوزارة قامت بالتعاون مع القطاع الخاص، بتأهيل مختبر وحدة تكنولوجيا البذور في المركز الوطني للبحوث الزراعية، وتدريب الكوادر على الفحوصات الخاصة بالبذور تمهيداً لاعتماد الأردن عضواً في الرابطة الدولية لفحص البذور الايستا.
وأكد الحنيفات أن الأمن الغذائي، ركن اساسي في الأمن المجتمعي، ولذلك فإن عمل المزارع واجب مقدس يستحق التضحية والتقدير.
وتفقد الحنيفات موقع التجارب ومعرض الإنتاج، واستمع إلى مداخلات الحضور الذين ثمنوا جهود وزارة الزراعة في رعاية ودعم قطاع البذور .
--(بتر)
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