الإثنين 02 تشرين الأول 2023
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وزير الزراعة يشارك بمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي

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وزير الزراعة خالد الحنيفات مع وزير البلدية القطري الدكتور عبد الله السبيعي
شارك وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، في أعمال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، بصفته رئيس مجلس الأمن الغذائي، والذي ينعقد تحت شعار" نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في دول منظمة التعاون الإسلامي"، كما شارك بالاجتماع السادس للجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.اضافة اعلان
وافتتحت دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية كلا الحدثين يوم أمس الأحد، حيث تستمر فعاليات أعمال المؤتمر والاجتماع حتى يوم غد الثلاثاء، في ظل استضافة معرض إكسبو 2023 الدوحة، الذي ينطلق اليوم الاثنين .
وبحسب بيان الوزارة اليوم الاثنين، اجتمع الحنيفات، مع وزير البلدية القطري الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، على هامش المؤتمر،معبرا عن شكره لحكومة قطر على استضافة الحدثين اللذين يعتبران منصات أساسية للدول المشاركة ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة القضايا الملحة المتعلقة بالأمن الغذائي والزراعة المستدامة والتنمية الريفية في العالم الإسلامي.
كما أشاد الحنيفات، بعمق العلاقات الثنائية التي تربط الدولتين الشقيقتين والتي أرسى دعائمها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، معربا عن تطلع الأردن الدائم لتعزيز وتطوير هذه العلاقات لما فيه مصلحة وخير الشعبين الشقيقين.
ووجه الشكر إلى دولة قطر لجهودها في تسهيل انسياب السلع الزراعية الأردنية، مبينا أن الأردن بالرغم من شح موارده المائية والزيادة الكبيرة في أعداد السكان نتيجة أزمات اللجوء وتناقص كميات المياه العذبة المتوفرة للزراعة من 475 مليون متر مكعب عام 2013، إلى 367 مليون متر مكعب عام 2021، قد تمكن من تحقيق نسبة جيدة من الاكتفاء الغذائي الذاتي، حيث وصلت النسبة إلى 61.24 بالمئة في عام 2021، بالإضافة إلى تحقيق نسب عالية من الاكتفاء الذاتي للعديد من المجموعات السلعية.
من جانبه أشاد الدكتور السبيعي، بمشاركة الأردن الفعالة في أعمال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية ، وعلى عمق العلاقات الثنائية بين الدولتين الشقيقتين، وعلى دعوة وزير الزراعة وفريق من رجال الأعمال الأردنيين في القطاع الزراعي والأدوية البيطرية والصناعات الغذائية لزيارة قطر، لعقد اجتماعات مع رجال الأعمال والمستثمرين القطريين، لبحث إمكانية الاستثمار في هذه المجالات.
--(بترا)
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