وزير الشباب: خطط وبرامج شبابية طموحة ننفذها في تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة

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شارك وزير الشباب محمد النابلسي اليوم فعاليات الجلسة الحوارية حول " دور الشباب في ترجمة رؤى جلالة الملك" التي نظمتها مديرية شباب العقبة بحضور محافظ العقبة د. خالد الحجاج والنائب عبيد ياسين ورئيس مجلس المحافظة عماد عمرو ومدير شباب العقبة د مخلد المجالي بمشاركة مجموعة من شباب وشابات المحافظة .وأكد النابلسي خلال الجلسة على أن الشباب ركيزة اساسية ضمن مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والاداري بما تتضمنه من مشاريع ومبادرات .وقال النابلسي لدينا في وزارة الشباب خطط وبرامج شبابية طموحة ننفذها بالتعاون مع شركائنا تهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة.وبين النابلسي ان الوزارة تمضي في تفعيل المراكز الشبابية وتطوير البرامج ااشبابية التي تلبي تطلعات الشباب واحتياجاتهم وتمكنهم من تنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم وتعزز من مشاركتهم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.وأشار النابلسي إلى البرامج التي تنفذها الوزارة في اطار التمكين السياسي كالمعهد السياسي لاعداد القيادات الشبابية وخطة الوزارة في تحديث المنظومة السياسية وبرامج التمكين الاقتصادي كالملتقيات الريادية وبرامج التطوع و برامج تنمية مهارات الشباب كبرنامج مهاراتي وبرامج الشباب والأمن والسلم المجتمعي وبرامج وبرامج الصحة والنشاط البدني وتوطين المبادرات الشبابية وما تقدمه الوزارة من دعم للرياديين الشباب من خلال حواضن الابتكار والاركان الشبابية .ولفت النابلسي الى أن الوزارة ستعمل مع الشباب أنفسهم في تنفيذ البرامج الشبابية بما يرتقي بالعمل الشبابي في المملكة وبما يترجم الرؤى الملكية في النهوض بالشباب والارتقاء بهم ويعزز من دورهم في عملية صنع القرار .من جانبه ثمن الحجاج الدور الذي توليه وزارة الشباب والبرامج النوعية التي تقدمها في تمكين الشباب وتنمية قدراتهم بما ينسجم مع دورهم الايجابي في بناء ونهضة الوطن .مشيدا بدور مديرية شباب العقبة في توفير البيئة الحاضنة للشباب والتي تقدم أنشطة شبابية جاذبة تستحوذ اهتمام الشباب الشريحة الأكبر في المجتمع سيما في مجالات القيادة والريادة والمشاركة الفاعلة .بدوره أشاد عبيد بالنقلة النوعية لبرامج الشباب الراميه إلى إحداث تطور يواكب متغيرات الحياة وإشراك الشباب في الحياة السياسية والاجتماعية بما يعزز عملية الإصلاح الشامل إنطلاقا من رؤية جلالة الملك في تعميق دور الشباب الإيجابي في الحياة العامة سياسيا واقتصاديا، لافتا إلى الدعم والاهتمام الملكي للشباب كونهم بناة المستقبل.من جهته أعرب عمرو عن تشاركية مجلس المحافظة مع الوزارة في انخراط الشباب وأولوياتهم الوطنية بما يحقق الأهداف التنموية المجتمعية مؤكدا على أهمية خلق جيل شبابي واع لهموم وطنه ومجتمعه قادر على المشاركه الحقيقيه في خلق فرص بناءه تسهم في حل المشكلات وتجاوز العقبات التي تحول دون التقدم والنماء.وناقش الشباب المشاركين مجموعة من القضايا والتطلعات الشبابية في المحافظة كما طرحوا مختلف التحديات والبدائل والمبادرات الشبابية التي من شأنها تعزيز مشاركتهم في الحياة العامة .وعلى هامش اللقاء التقى النابلسي بالشباب والشابات أعضاء فريق نادي مدينة الأمير حمزة للشباب المشاركين في بطولة كأس العالم للأندية ضمن مرحلة النهائي الذهبي لسباحة الزعانف التي ستقام في الصين، مطلعاً على استعدادتهم للمشاركة في منافسات البطولة.