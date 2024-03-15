الجمعة 15 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وسط البلد: "فلنكسر حرب التجويع ... جسر بري لشمال غزة"

مسيرة المسجد الحسيني دعما لغزة الجمعة 1/5
مسيرة داعمة لغزة في المسجد الحسيني (أرشيفية)

تحت شعار " فلنكسر حرب التجويع ... جسر بري لشمال غزة ، اكثر من 28 شهيدا بسبب الجوع فإلى متى؟، انطلقت بعد صلاة الجمعة من امام المسجد الحسيني اليوم مسيرة حاشدة نصره لغزة.

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والمسيرة التي جاءت بتنظيم الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن واستنكرت الصمت المطبق تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة.

وعبر المشاركون في المسيرة عن مطالبتهم بوقف العدوان وفك الحصار المطبق عن الشعب الفلسطيني في غزة وأدانوا محاولات تجويعه لجعله يتنازل عن ثوابتهم ودفعه للهجرة لتصفية القضية.

وهتف المشاركون "علا يا بلادي علا الموت ولا المذلة"، "شعبك يا الأردن متحدين لتحريرك فلسطين".


وأكد المشاركون بالمسيرة على الواجب العربي في كسر الحصار وإسناد غزة بجسور الإغاثة خاصة ونحن في بداية شهر رمضان.

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