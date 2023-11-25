وصول أسطول نقل مواطنين أردنيين وعرب من غزة إلى العقبة

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واصل أسطول الجسر العربي نقل مواطنين أردنيين وعرب قادمين من قطاع غزة إلى المملكة عبر الخط البحري الدولي العقبة – نويبع والذي يربط ميناء العقبة مع الموانىء المصرية وتقديم الرعاية الطبية والغذائية الكاملة لهم وذلك ضمن الجهود الاردنية في تأمين وصول الاردنيين و العرب الى ديارهم بسلام بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ومتابعة من ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله وكافة الجهات المعنية في العقبة.وقال مدير عام الجسر العربي عدنان العبادلة إن الجسر العربي وفر كافة الامكانات والتسهيلات الخدمية والطبية والغذائية بالتعاون مع الجهات المعنية في محافظة العقبة لوصول الاردنيين و العرب القادمين من قطاع غزه الى المملكة بسلام و اطمئنان وذلك عبر اسطول الجسر العربي البحري.وشدد العبادلة على أن شركة الجسر العربي وبمتابعة من وزيرة النقل وسام التهتموني وكافة الجهات ذات العلاقة في محافظة العقبة وفرت انسياب آمن و سريع للقادمين من قطاع غزة ونقلهم عبر بواخر الجسر العربي من ميناء نويبع المصري الى ميناء محطة الركاب بالعقبة في تأكيد على الدور الوطني الهام الذي تلعبه شركة الجسر العربي في دعم الجهود الاردنية الرسمية و الشعبية لمساعدة الاهل و الاشقاء في قطاع غزه و المساهمة في عودة آمنة للاردنيين و العرب الذين اجبرتهم الحرب على المغادرة.وبين انه وبالرغم من ظروف العمل الصعبة والاحداث العالمية والاقليمية المتسارعة والمفاجئة، تمكن الجسر العربي من تحقيق زيادة في اعداد المسافرين العام الحالي بنسبة 25 % عن العام الماضي حيث تم نقل (186) ألف مسافر على خط العقبة/ نويبع و 45 الف شاحنة بزيادة وصلت الى نسبة 40 % عن العام الماضي.فيما وصلت اعداد السيارات الى 7 الآف سيارة مقابل 4 الآف سيارة نقلت عبر اسطول الجسر العربي في العام الماضي .. منوها الى أن ادارة الجسر العربي تمكنت من تحويل التحديات التي واجهت الشركة الى عناصر قوة وفرص وحافظت على تحقيق النتائج الايجابية من خلال تأجير البواخر وتشغيلها على خطوط ملاحية جديدة مثل خط سواكن/ جدة وخط ضبا/ سفاجا مما ادى الى تنويع مصادر الدخل و استمرارها .وكشف العبادلة عن أبرز الخصومات المالية التي منحتها الشركة لكافة الجهات التي تقدم مساعدات ومعونات عينية وطبية ويتم نقلها عبر بواخر الجسر العربي كاذن الشحن الفارغ حيث بلغت قيمته حاليا بعد الخصومات 425 دولار مقابل 625 دولار سابقا فيما بلغت قيمة اذن الشحن المحمل 515 دولار حاليا مقابل 715 دولار سابقا .. وبلغت قيمة أذن الشحن المحمل مواد خطرة 715 دولار حاليا مقابل 2000 دولار سابقا وذلك دعم و مساهمة من الجسر العربي لايصال المساعدات والمعونات للاهل في قطاع غزه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن لاسيما و أن بواخر الجسر العربي قادرة على نقل كافة انواع المعونات و المساعدات من ميناء الركاب الى ميناء نويبع المصري بسرعة و أمان.الى ذلك أعلن العبادلة انه وضمن خطط و استراتيجيات الشركة لمواكبة متطلبات النقل البحري الآمن فانها تعمل على تحديث اسطولها البحري و استبدال البواخر القديمة ببواخر جديدة و حديثة و بتمويل ذاتي من ايرادات الجسر العربي قامت الجسر العربي بشراء الباخرة العملاقة (أور) وضمها لأسطول الجسر العربي وذلك لغايات تعزيز اسطول شركة الجسر العربي كرائدة في مجال الشحن البحري والتوجهات الاستراتيجية لاهمية التخصص في وحدات الاسطول من بواخر متخصصة بنقل المسافرين الى بواخر متخصصة بنقل السيارات و الشاحنات اضافة الى قوارب سياحية سريعة متخصصة بنقل السياح وذلك تلبية للطلب المتزايد على خدمات الشحن البحري على الخط الدولي البحري العقبة – نويبع بسبب تنامي حركة التبادل التجاري بين الدول العربية.و أوضح العبادلة أن الباخرة( أور ) تستطيع نقل 90 شاحنة في الرحلة الواحدة وقادرة على نقل الشاحنات على مدار العام مايعني عدم تكدس الشاحنات في الموانىء و سرعة تردد حركة الشحن منوها ان الباخرة اور تم بنائها عام 2009 وتعد أحدث باخرة شحن في منطقة البحر الاحمر و تمتاز الباخرة أور أنها الاسرع حيث تصل سرعتها الى 21 عقدة و هي ضعف سرعة بواخر الشحن الموجودة حاليا و تقطع المسافة بين ميناء العقبة و ميناء نويبع المصري بساعة ونصف اضافة الى سهولة عملية الشحن و التفريغ فيها ومجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية من خلال كمبيوتر مركزي للتحكم بالماكينات الرئيسية و المولدات و جميع المنظومات الداخلية للباخرة مما يرفع من درجة السلامة العامة و عناصر الأمان .منوها في الوقت ذاته على ان العمل جار حاليا على شراء قارب سياحي جديد سيدخل الخدمة خلال الاشهر الثلاثة المقبلة لتعزيز النقل السياحي البحري في المنطقة.و اشاد العبادلة بتعاون ومتابعة كافة الجهات المعنية في العقبة في استقبال و تسهيل عودة الاردنيين و بعض الجاليات العربية عبر الخط البحري الدولي العقبة – نويبع في اشارة الى دور سلطة العقبة الخاصة و محافظة العقبة و الاجهزة الامنية و الادارية و الصحية التي عملت على مدار الساعة لخدمة العائدين من قطاع غزه.