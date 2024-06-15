وصول بعثة حج القوات المسلحة الأردنية إلى عرفات

وصلت بعثة الحج للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي رقم/ 49 اليوم السبت، إلى جبل عرفات والبدء بالركن الأعظم وأداء مناسك الحج، بعد انتهاء يوم الثامن من ذي الحجة والتروية.

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وقال رئيس بعثة حج القوات المسلحة: إن إجراءات التفويج للبعثة تمت بسهولة ويسر، وفق خطة عمل وتنظيم مدروس أثمر عنه وصول طاقم البعثة العسكرية من عاملين ومتقاعدين وذوي شهداء ومصابي القوات المسلحة إلى خيامهم الخاصة بهم وتأمينهم بكل المستلزمات والاحتياجات اللازمة خلال أدائهم لهذه الفريضة.



وقال مفتي القوات المسلحة الأردنية: إن أفراد بعثة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي يعيشون أجواء إيمانية وروحانية وهم يؤدون فريضة فرضها الله سبحانه لتزكية النفس وتطهيرها من الذنوب والمعاصي.



وأضاف أن يوم عرفة من أيام الله، وأنه على الحجاج وغير الحاج اغتنام هذه الفرصة العظيمة بالإكثار من ذكر الله تعالى واستحضار هيبته وعظمته، مبيناً أنه بدأ صباح اليوم تحرك الحجاج نحو صعيد عرفات في يوم الوقفة الكبرى، مؤدين صلاتي الظهر والعصر قصراً وجمعاً ثم يبدؤون بالنفرة متجهين إلى مزدلفة للمبيت فيها ثم الانتقال منها إلى منى لتكملة مناسك الحج.



يشار إلى أن بعثة القوات المسلحة وصلت مكة المكرمة الأربعاء الماضي لأداء مناسك العمرة وشعائر الحج.