الجمعة 22 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وصول قافلة المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المستشفى الميداني الأردني الخاص

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قافلة المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة
  وصلت إلى قطاع غزة مساء أمس الخميس، قافلة المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة.
ويأتي إرسال القافلة إلى المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس، بهدف مساندة الأهل والأشقاء في قطاع غزة، وتتكون القافلة من 15 شاحنة تحمل على متنها احتياجات أساسية وإمدادات طبية ومواد غذائية وذلك لتغطية الاحتياجات المتزايدة وضمان ديمومة عمل المستشفى.اضافة اعلان
وكانت القوات المسلحة الأردنية، قد عززت المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 بـ 2000 وحدة دم من مختلف الزُمر الطبية، والتي تعد من المتطلبات الرئيسية لإجراء العمليات الجراحية داخل المستشفى نتيجة ارتفاع عدد العمليات الجراحية لجرحى ومصابي الحرب المستمرة على غزة، وذلك بالتشارك مع وزارة الصحة الأردنية.
كما استقبل المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 المساعدات الإغاثية العاجلة التي نفّذتها القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، في عملية إنزال جوي سادسة اشتملت على مستلزمات ومواد طبية وعلاجية بواسطة المظلات للمستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة، لتقديم الخدمة الطبية ورفع قدرات الكوادر الطبية والتمريضية في المستشفى.
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