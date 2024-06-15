 
السبت 15 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وصول 45 شاحنة مساعدات إنسانية أردنية إلى غزة عشية العيد

قافلة مساعدات أردنية إلى غزة
قافلة مساعدات أردنية إلى غزة (أرشيفية)
وصلت قافلة مساعدات إنسانية جديدة لأهلنا في قطاع غزة مكونة من 45 شاحنة وذلك عشية عيد الأضحى المبارك.

وتم تسيير القافلة من قبل القوات المسلحة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبدعم عدد من المنظمات والشركات والمؤسسات.اضافة اعلان
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