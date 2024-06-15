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السبت 15 حزيران 2024
3:19 م
وصول 45 شاحنة مساعدات إنسانية أردنية إلى غزة عشية العيد
قافلة مساعدات أردنية إلى غزة (أرشيفية)
وصلت قافلة مساعدات إنسانية جديدة لأهلنا في قطاع غزة مكونة من 45 شاحنة وذلك عشية عيد الأضحى المبارك.
وتم تسيير القافلة من قبل القوات المسلحة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبدعم عدد من المنظمات والشركات والمؤسسات.
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