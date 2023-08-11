وضع اللمسات الأخيرة لبدء العام الدراسي

آلاء مظهر

فيما يبدأ يوم الأحد دوام الهيئات التدريسية والإدارية في المدارس، شارفت وزارة التربية والتعليم على وضع اللمسات الأخيرة على استعداداتها الإدارية والفنية اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد، بحسب الأمين العام للوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى القبيلات.

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شددت القبيلات في تصريح لـ"الغد" الخميس على أن الوزارة بدأت منذ وقت مبكر استعداداتها لاستقبال العام الدراسي من خلال طرح عطاءات الأبنية والصيانة المدرسية، إضافة الى عطاءات الكتب المدرسية، وتعيين مجموعة من المعلمين لتغطية النقص، فضلا عن استكمال إجراءات امتحان التعليم الإضافي وتعيين الوظائف القيادية في المدارس كالمديرين والمشرفين التربويين وإجراء التنقلات الخارجية والداخلية للمعلمين.



وقالت أن الوزارة ماتزال تواصل استكمال إجراءات تعيين 2700 معلم ومعلمة في الوظائف المستحدثة على جدول التشكيلات لهذا العام، حيث تم تعيين نحو 1100 معلم ومعلمة حتى الآن، بالإضافة الى تعيين 766 معلما كانت الوزارة قد ابتعثتهم العام الماضي لدراسة دبلوم تأهيل المعلمين ماقبل الخدمة.



وأضافت القبيلات أن مديريات التربية والتعليم تعمل الآن على استكمال تكليف المعلمين على حساب التعليم الإضافي بحيث سيباشرون عملهم بداية العام الدراسي المقبل، حيث أطلقت الوزارة رابطا إلكترونيا لاستقبال طلبات الراغبين في العمل على حساب التعليم الإضافي حيث استقبلت نحو 107000 طلب منهم 45000 طلب جديد و 62000 تحديث طلبات سابقة.



وبلغ عدد الكادر الإداري والتدريسي المخصص لمدارس السوريين (مسائي) 5800 منهم 4750 معلما و معلمة، في حين بلغ عدد العاملين على حساب التعليم الإضافي (مخيمات اللجوء السوري) 1800، وفق القبيلات.



وتابعت القبيلات أن عدد الشواغر التي سيتم تعبئتها على حساب التعليم الإضافي هذا العام يتراوح بين 7000 – 8000 بدل مجاز ومعار وإجازات مرضية وغيرها.



وفيما يتعلق بالأثاث المدرسي، أوضحت القبيلات أن المقاعد المتوفرة الآن في الميدان تكفي حاجة المدارس ولكن الوزارة مستمرة في تصنيع المزيد من المقاعد وذلك من أجل تحديث المقاعد الموجودة وأن يكون لديها مخزون كاف لمواجهة أي زيادة في أعداد الطلبة .



وبينت القبيلات أن المدارس المهنية في الوزارة تعمل على تصنيع 20 ألف مقعد و 3 آلاف طاولة.



وبخصوص توريد أجهزة الحاسوب، بينت القبيلات أن الوزارة قامت في وقت سابق بطرح عطاء لتوريد أجهزة الحواسيب حيث من المتوقع الانتهاء من توريد 11865 جهاز حاسوب للمدارس الأسبوع المقبل بالإضافة الى 3500 طابعة.

ولفتت القبيلات الى أن هناك إجراءات لطرح عطاء جديد لتوريد 5 آلاف جهاز حاسوب.



وبما يتعلق بالكتب المدرسية، أوضحت القبيلات أنه حتى يوم الأربعاء الماضي تم توريد 92 % من الكتب المدرسية، متوقعة الانتهاء من عملية توريد الكتب للميدان مطلع الأسبوع المقبل. بالإضافة إلى توريد أوراق العمل الداعمة لمبحثي الرياضيات واللغة العربية للصفوف 4- 9 والتي سيتم استخدامها في تنفيذ برنامج معالجة الفاقد التعليمي .



وأوضحت أن تدريب المعلمين والمشرفين على آلية تنفيذ البرنامج العلاجي للفاقد التعليمي سيبدأ غدا.



وبينت القبيلات أنه سيبدأ تدريب المشرفين التربويين كمدربين معتمدين ثم سيبدأون هم بتدريب المعلمين في الأسبوع الذي لا يوجد فيه دوام للطلبة، بحيث يبدأ تنفيذ البرنامج من أول يوم دوام فعلي للطلبة 20 آب (اغسطس) الحالي حيث سيكون هناك برنامج خاص لمبحث الرياضيات واللغة العربية.



وأشارت القبيلات الى أن يومي 16 و17 آب (اغسطس) الحالي سيكونان مخصصان لتسليم الكتب المدرسية للطلبة على أن يبدأ الدوام الفعلي لهم في 20 آب(اغسطس) الحالي.



وحول توزيع الطلبة الى مسارات التعليم المهني، أكدت قبيلات أن التخصصات المهنية التي طرحتها الوزارة ضمن برنامج التعليم المهني المطور ( BTDC) شهدت إقبالا كبيرا من طلبة الصف التاسع العام الماضي حيث بلغ عدد الطلبة الملتحقين بالمسار المهني الجديد نحو 18 الف طالب وطالبة في جميع التخصصات المهنية.



وقالت إن مديريات التعليم والتعليم قد انتهت من توزيع طلبة الصفين التاسع والعاشر على المسارات المهنية حيث تم توزيع التخصصات على المدارس وفي انتظار أن يقوم الطلبة بمراجعة المدارس لمعرفة التخصصات المتاحة لهم وفق رغباتهم.



وأضافت القبيلات أن طلبة الصف التاسع الذين ترفعوا للصف العاشر هذا العام سيلتحقون بالمسار المهني الجديد في 6 تخصصات، وهو تخصص الأعمال وتخصص التكنولوجيا وتخصص الهندسة وتخصص التجميل والضيافة والزراعي.



وأضافت أنه سيتم استحداث 4 تخصصات جديدة العام المقبل، وهو تخصص السياحة والسفر وتخصص البناء وتخصص الفن والتصميم الوسائط الإبداعية.



وفيما يتعلق بمحور الأبنية والصيانة المدرسية، نوهت القبيلات أن وزارتي التربية والأشغال العامة مازالتا مستمرتين في استلام المزيد من الأبنية المدرسية، حيث تسلمت الوزارة 21 مدرسة جديدة وإضافة صفية بما مجموعه 482 غرفة صفية و74 غرفة رياض الأطفال.



وأشارت الى أن 26 مدرسة تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 80 % متوقع استلامها نهاية العام، مشيرة الى أن ملف الصيانة المدرسية مستمر لمواجهة أي صيانة طارئة في المدارس وبلغت نسبة الإنفاق حتى الآن حوالي 9145000 دينار.



وبما يتعلق بإعداد الطلبة الملتحقين بالمدارس الحكومية للعام الدراسي 2023/ 2024 ،أكدت القبيلات أن الصورة النهائية لإعداد لم تتبلور بعد كون عملية الانتقال من والى المدارس الحكومية ماتزال مستمرة لغاية 3 أيلول(سبتمبر) المقبل.

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