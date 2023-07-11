وفاة الأديب والمناضل العربي سويلم نصير- تفاصيل الجنازة

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نعي وجيه ومحامي فاضل«كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ومَا الحيَاةُ الدُنيا الاّ متاعُ الغرُور» صدق الله العظيمانتقل الى رحمة الله تعالى المحامي البارز، الأديب والشاعر، المناضل العروبي، المناصر للقضية الفلسطينية، صاحب الكلمة الطيبة، المحب لدينه ووطنه وأهله وعائلته وأصدقائه، الأب الحنون والحضن الدافئ، صاحب القلب الطيب، الأخ العطوف والابن البار والصديق المخلص الوفي، صاحب كلمة الحق،(المحامي سويلم نصير) زوج المعلمة الفاضلة أمنه السكافي ووالد كل من معتصم ومعن ومنال زوجة العميد رائد النسور ومرام زوجة المحامي وائل القواقزه وريما زوجة المهندس سعد السخن ونور زوجة الاستاذ ماهر ملوح ومنتهى زوجة الدكتور سامي الاسمر ورنا زوجة الدكتور مؤيد العتوم.نسأل الله تعالى أن يغفر له ويكرم نزله ويوسع مدخله وأن يجازيه بالحسنات إحساناً وعن السيئات عفواً وغفراناً، وأن يغسله بالماء والثلج والبرد وأن ينقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأن يخلف عليه بدار خير من داره وأهلاً خير من أهله.ستتم الصلاة عليه باذن الله في مسجد سال الكبير عند صلاة عصر هذا اليوم الثلاثاء ١١-٧-٢٠٢٣، وسيتم الدفن باذن الله في مقبرة سال - اربد مسقط رأسه.تقبل التعازي للرجال اليوم وغداً في مضافة النصيرات - الحصن خلف مسجد صدام حسين، ويومي الخميس والجمعة في ضاحية الرشيد - نادي خريجي الكلية العلمية الاسلامية وتقبل التعازي للنساء في منزله الواقع في ضاحية الرشيد بجانب مدرسة المنهل اعتباراً من اليوم وحتى مساء الجمعة.