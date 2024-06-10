وفاة سيدة وطفل بحادث مروع لعائلة أردنية في السعودية والخارجية تتابع

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وأوضح مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير د.سفيان القضاة أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية ومن خلال السفارة الأردنية في الرياض تتابع مع السلطات السعودية المختصة، والمستشفى الذي نقل إليه المتوفان والمصابون أوضاع العائلة الأردنية، كما باشرت بالاجراءات لنقل الجثمانين إلى المملكة بأسرع وقت ممكن بناء على رغبة ذويهم.وأعرب السفير القضاة عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة للأسرة وعائلتهم، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.