 
السبت 15 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وفاة 6 أردنيين أثناء مناسك الحج

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حجاج بيت الله

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وفاة ستة مواطنين أردنيين كانوا يؤدون مناسك الحج، السبت، إثر إصابتهم بضربة شمس.


وأوضحت الوزارة أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تتابع وفاة ستة مواطنين أردنيين كانوا يؤدون مناسك الحج، اليوم، إثر إصابتهم بضربة شمس.

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وأكدت مديرية العمليات والشؤون القنصلية أن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، والقنصلية العامة في جدة، تتابعان مع السلطات السعودية المختصة إجراءات دفن الحجاج ونقل جثامين من يرغب ذويهم بنقلهم للمملكة بأسرع وقت ممكن.


وأعربت الوزارة عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الحجاج الستة، وأوضحت أن الحجاج الستة من خارج بعثة الحج الأردنية الرسمية.


ودعت الوزارة الذين يؤدون مناسك الحج للاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة، من خلال الأرقام التالية:
مديرية العمليات والشؤون القنصلية: ٠٠٩٦٢٧٩٥٤٩٧٧٧٧
خط الطوارئ / جدة: ٠٠٩٦٦٥٠١٧٨٤٦١١
أو من خلال البريد الإلكتروني لمديرية العمليات والشؤون القنصلية: [email protected]

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