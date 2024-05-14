وفد تعزيز الحوار الاجتماعي في جنوب المتوسط يزور اتحاد العمال

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وحسب بيان صحافي صادر عن الاتحاد، يأتي الاجتماع ضمن زيارة الوفد إلى الأردن بهدف متابعة سير عمل البرنامج، ومراحل خطة عمله في الأردن، حيث من المقرر أن يلتقي بنقابات عمالية، وممثلي أصحاب العمل وأطراف حكومية، إلى جانب منشآت اقتصادية ضمن زيارته للأردن التي تستمر لعدة أيام.واستعرض الفناطسة، واقع الحوار الاجتماعي في الأردن، وتجربة الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن في هذا الإطار، مؤكدا، تمسك الاتحاد العام بنهج الحوار الاجتماعي، والسعي دائما لتكريسه انطلاقا من الشراكة الإجتماعية التي تجمع العمال بأصحاب العمل.وأوضح الفناطسة، مستويات الحوار الاجتماعي خلال عمل النقابات؛ حيث "الثنائي" عبر المفاوضة المباشرة بين ممثلي العمال وأصحاب العمل عند التقدم بمطالب عمالية وتحقيق مكتسبات للعمال، و"الثلاثي" عند تعذر الوصول إلى اتفاق، حيث تتدخل الحكومة ممثلة بوزارة العمل لفض النزاع. مبينا مراحل فض النزاعات العمالية كما نص عليها قانون العمل والتي تبدأ بمندوب التوفيق وتنتهي بإحالة النزاع إلى المحكمة العمالية إذا لم ينجح "تدخل وزير العمل" في التوصل إلى اتفاق.وقدم رؤساء نقابات كل من، النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خالد أبو مرجوب، والنقابة العامة للعاملين في الكهرباء فخري العجارمه، مداخلات تضمنت تجارب حول قضايا عمالية تتعلق بقطاعات تابعة لها، وآلية المعالجة النقابية لها على ضوء الحوار الاجتماعي، والآليات القانونية التي كفلها قانون العمل.وتطرق الاجتماع، إلى قضايا نقابية وعمالية متصلة بتمكين المرأة والشباب، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 لمناهضة العنف والتحرش في بيئة العمل، وموقف الحركة العمالية على المستوى العربي والدولي جراء حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الأشقاء في فلسطين وانتهاك حقوقهم الإنسانية على يد الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب تجارب نقابية وممارسات دولية قدمها أعضاء الوفد المشارك من الاتحادات الأوروبية.