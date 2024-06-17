 
الإثنين 17 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وفد من القوات المسلحة في المستشفى الميداني الأردني نابلس/ 3

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وفد من القوات المسلحة في المستشفى الميداني الأردني نابلس/ 3
زار وفد من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم الاثنين، المستشفى الميداني الأردني نابلس/ 3 ونقلوا تحيات وتهاني القيادة العامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لكافة مرتبات المستشفى في بادرة تعكس اهتمام القيادة العامة بالمستشفيات الميدانية المنتشرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. اضافة اعلان

وكان في استقبال الوفد قائد قوة المستشفى الميداني نابلس/ 3 ومدير المستشفى.

واستمع الوفد إلى إيجاز قدمه قائد القوة للتعرف على طبيعة عمل المستشفى والتخصصات الطبية الموجودة فيه.

وجال الوفد في أقسام المستشفى للاطلاع على كافة التجهيزات الطبية الحديثة التي وفرتها القيادة العامة مؤخراً للمستشفى لتأدية عمله وواجبه الإنساني من خلال تقديم الخدمة الطبية المتميزة والرعاية الصحية على أكمل وجه استعداداً للبدء بعمل المستشفى في كافة التخصصات الطبية المتوفرة في الأيام القليلة المقبلة.

يشار إلى أن المستشفى الميداني نابلس باشر أعماله في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وذلك تنفيذاً للرسالة الإنسانية والطبية الأردنية السامية تجاه الأهل في فلسطين نتيجة لما يعانيه الأهل والأشقاء من ظروف الحرب الراهنة.
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