وفد من القوات المسلحة في المستشفى الميداني الأردني نابلس/ 3

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وكان في استقبال الوفد قائد قوة المستشفى الميداني نابلس/ 3 ومدير المستشفى.واستمع الوفد إلى إيجاز قدمه قائد القوة للتعرف على طبيعة عمل المستشفى والتخصصات الطبية الموجودة فيه.وجال الوفد في أقسام المستشفى للاطلاع على كافة التجهيزات الطبية الحديثة التي وفرتها القيادة العامة مؤخراً للمستشفى لتأدية عمله وواجبه الإنساني من خلال تقديم الخدمة الطبية المتميزة والرعاية الصحية على أكمل وجه استعداداً للبدء بعمل المستشفى في كافة التخصصات الطبية المتوفرة في الأيام القليلة المقبلة.يشار إلى أن المستشفى الميداني نابلس باشر أعماله في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وذلك تنفيذاً للرسالة الإنسانية والطبية الأردنية السامية تجاه الأهل في فلسطين نتيجة لما يعانيه الأهل والأشقاء من ظروف الحرب الراهنة.