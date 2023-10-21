السبت 21 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وقفة أمام "الاتحاد الأوروبي" في عمان تندد بالصمت الدولي وتحيي غزة

وقفة أمام "الاتحاد الأوروبي" في عمان تندد بالصمت الدولي وتحيي غزة
وقفة أمام "الاتحاد الأوروبي" في عمان تندد بالصمت الدولي وتحيي غزة

نظم ناشطون مساء اليوم السبت، وقفة تضامنية أمام بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان للتضامن مع غزة والتنديد بمجازر الاحتلال.

وطالب المحتجون في الفعالية التي نظمها تجمع الجمعيات والمؤسسات المقدسية في الأردن، "الاتحاد الأوروبي للتحرك من أجل وقف العدوان والحرب الهمجية على الشعب الفلسطيني، منددين في الوقت ذاته صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم ومعاييره المزدوجة.

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وطالب التجمع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية أن تتحرك كلها معا وأن تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية على وجه السرعة، وأن لا تكيل بمكيالين في القضايا الدولية ومساواة الضحية والشعوب المحتلة والجلاد والمستعمر الغاصب المحتل.


واعتبر التجمع في بيان وزع في الوقفة ان سياسات التطهير العرقي التي تقترفها حكومة وآلة الإحتلال الحربية ضد نساء وأمهات وأطفال وشيب وشبان فلسطين عامة وغزة خاصة عبر إعلان تلك الحكومة ومجلسها الحربي الحرب الشاملة ضد الشعب الفلسطيني الصامد والمقاوم.


وقال إن سياسة الإبادة الجماعية والتدمير الشامل والتهجير الجماعي في غزة التي يقترفها الاحتلال الصهيوني بالبث الحي والمباشر على مرأى من العالم كله، لن تكسر ولن تركع أهلنا الصامدين هناك في وطنهم وممتلكاتهم.

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