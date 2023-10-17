الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ولي العهد: العدوان الوحشي الإسرائيلي على غزة خرق للقانون الدولي

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ولي العهد: العدوان الوحشي الإسرائيلي على غزة خرق للقانون الدولي
أجرى نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع قائد قوة المستشفى الميداني الأردني غزة/76 العقيد ثائر الخطيب، اطمأن خلاله على طاقم البعثة الأردنية هناك.اضافة اعلان
ونقل سموه تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى البعثة الأردنية البالغ عددها 182 عضوا من الطاقم الطبي والفرق المساندة. 
وبين سمو ولي العهد خلال الاتصال أن جميع الأردنيين فخورون بالدور الإنساني للبعثة في ظل الواقع الأليم والكارثي الذي يتعرض له سكان قطاع غزة، مؤكدا أن العدوان الوحشي الذي تشنه إسرائيل على القطاع وإيقاف الخدمات ومنع إيصال المساعدات هو خرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأشاد سموه بالمعنويات العالية للبعثة المنبثقة من عقيدة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، في الدفاع عن قضايا الأمة والوقوف إلى جانب الأشقاء في فلسطين.
وثمن قائد القوة، حرص جلالة الملك وسمو ولي العهد على الاطمئنان على كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة، مؤكدا أن جميع مرتباتها على العهد في إيصال الرسالة الإنسانية للقوات المسلحة الأردنية.
وجاء تأسيس المستشفى بتوجيه من جلالة القائد الأعلى عام 2009، ليوفر أهم الاختصاصات والطواقم الطبية المعززة بأحدث الأجهزة والتقنيات، وهو أول مستشفى عربي ميداني في غزة.
واستقبل المستشفى منذ تأسيسه ما يقارب مليون وستمائة ألف مراجع، حيث تم إجراء 45 ألف عملية جراحية من ضمنها 4500 عملية كبرى.
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