ولي العهد يجري لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية

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أجرى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في واشنطن، الجمعة، لقاءات منفصلة مع عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية.وأعرب سمو ولي العهد خلال لقائه مساعد الرئيس الأميركي ومستشار الأمن القومي لنائب الرئيس فيليب جوردون، عن اعتزازه بالعلاقات المؤسسية المتجذرة بين البلدين، مثمنا التعاون بينهما في مختلف المجالات.كما التقى سموه، نائب مساعد الرئيس الأميركي ومنسق مجلس الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك، ونائب مساعد الرئيس الأميركي وكبير مستشاري الرئيس لشؤون الطاقة والاستثمار آموس هوشستين، مجددا تأكيده على عمق العلاقات الاستراتيجية الأردنية الأميركية.وثمّن سمو ولي العهد دعم الإدارة الأميركية للأردن في مجالات الدفاع والتكنولوجيا والأمن السيبراني، مشددا على أن مكافحة الإرهاب على سلم الأولويات الأردنية.وأشاد سموه خلال لقائه نائبة مساعد الرئيس الأميركي ونائبة مستشار الأمن القومي لشؤون التقنيات السيبرانية والتكنولوجيا الناشئة آن نيوبيرغر، بالتعاون الأردني الأميركي بمجال الأمن السيبراني، معبرا عن تطلعه لتوقيع مذكرة تفاهم بهذا المجال بين الجهات المعنية في البلدين.وخلال لقائه مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، أكد سمو ولي العهد متانة العلاقات الثنائية، مقدرا عاليا الدعم الأميركي للأردن المقدم عبر مذكرة التفاهم الأخيرة حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.وحضر اللقاءات السفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار، ومدير مكتب سمو ولي العهد، زيد البقاعين.