ولي العهد يرعى إطلاق فعاليات منتدى تواصل 2024

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وأكد سمو ولي العهد في مداخلة له خلال جلسة بعنوان "الجاهزية للمستقبل: المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل"، أهمية الاستمرار بتحديث المناهج بما يتواكب مع التطورات العالمية في مجال التعليم.وشدد سموه على ضرورة عمل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، والمؤسسات التعليمية كافة، على تأهيل المدرسين، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة وإرشاد للطلبة، مشيرا إلى أهمية خوض الطلبة التجارب الريادية بجرأة، بعد اكتساب المهارات اللازمة من التدريب والتعليم.ويشكل المنتدى، الذي تنظمه مؤسسة ولي العهد، منصة حوارية وطنية سنوية تهدف إلى استحداث فضاء تفاعلي لتبادل الأفكار والرؤى حول القضايا الوطنية الملحة التي تحاكي واقع وتطلعات الشباب والمجتمع.وشارك في جلسات المنتدى أكثر من 800 شخصية من مسؤولين حكوميين، وممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسات أهلية، وناشطين من الشباب والشابات، إضافة إلى آلاف المشاهدين من خلال البث المباشر، وعبر شاشات العرض في جميع مكاتب المؤسسة بمختلف المحافظات، الذين أتيحت لهم المشاركة في النقاشات وطرح الأسئلة.وتضمن المنتدى 11 جلسة حوارية وتفاعلية، بمشاركة 60 مسؤولا ومختصا، ناقشت العديد من القضايا، مثل فرص وتحديات مستقبل العمل، والمواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتعزيز الإنجازات الرياضية، وآفة المخدرات، ودعم التنمية المجتمعية وتعزيز الاستثمارات، وتعزيز الثقة والتواصل بين الدولة والمواطن، وحرية التعبير، والتحديث السياسي وواقع الأحزاب، إضافة إلى جلسة عن الأردن في ظل التحولات الجيوسياسية الإقليمية.