الجمعة 12 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ولي العهد يزور معهد التعليم التقني السنغافوري

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ولي العهد يزور معهد التعليم التقني السنغافوري
زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أمس الخميس، معهد التعليم التقني في العاصمة السنغافورية.
وجال سمو ولي العهد في مرافق المعهد الذي يضم حاضنات ابتكار ومختبرات علمية لتدريب الطلبة وتوفير التطبيقات العملية التي تؤهلهم لتلبية متطلبات سوق العمل.اضافة اعلان
وأكد سموه أهمية بناء شراكات مستدامة بين المعهد ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني بالأردن، معربا خلال لقائه بالقائمين على المعهد عن إعجابه بالتجربة السنغافورية في هذا المجال.
وأشار سمو ولي العهد إلى أن الأردن أطلق الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني 2023 -2027 تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي، لافتا إلى التزام الأردن في تحقيق إصلاحات بهذا المجال.
وتم توقيع مذكرة تفاهم بين معهد التعليم التقني السنغافوري ومؤسسة التدريب المهني الأردنية، بهدف توفير الخدمات الاستشارية والبرامج التدريبية للطلبة وتدريب المدربين، وتبادل الخبرات ضمن أفضل الممارسات.
ويهدف المعهد في استراتيجيته إلى تخريج أجيال قابلة للتكيف مع مستجدات سوق العمل في المستقبل وبناء قدرات الطلبة، وفق ما ذكرت المديرة التنفيذية في شرح أمام سمو ولي العهد.
ورافق سمو ولي العهد خلال الزيارة، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والسفير الأردني في سنغافورة سامر النبر، ومدير مكتب سمو ولي العهد الدكتور زيد البقاعين.
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