الجمعة 12 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ولي العهد يلتقي الرئيس السنغافوري ويؤكد حرص الأردن على تعزيز الشراكة مع سنغافورة

GDn1DvwWoAAq6PK
من زيارة ولي العهد إلى سنغافورة
التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الجمعة، الرئيس السنغافوري ثارمان شانموجاراتنام، بقصر أستانا الرئاسي.

ونقل سموه تحيات جلالة الملك وتهانيه إلى الرئيس السنغافوري بمناسبه فوزه بالانتخابات الرئاسية نهاية العام الماضي، مؤكدا تطلع الأردن للعمل مع سنغافورة بشكل أوثق وتعزيز العلاقات الاستراتيجية والمتينة بين البلدين المبنية على القيم المشتركة.اضافة اعلان

وأشاد سمو ولي العهد بنمو العلاقات المطرد بين البلدين على مدى العقود الماضية والتي ترسخت خلال الزيارات المتبادلة، معربا عن اعتزازه بالتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

ولفت سموه إلى أهمية الاتفاقيات التي وُقعت بين البلدين يوم أمس والتي تغطي مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيدا بالنموذج السنغافوري في البناء والتحديث وتنمية الموارد البشرية.

ومن جانبه، أكد الرئيس السنغافوري عمق العلاقات بين البلدين وأشاد بتبادل الزيارات رفيعة المستوى.

وتناول اللقاء التطورات في منطقة الشرق الأوسط، إذ أشار سمو ولي العهد إلى أن الأردن مستمر في تكريس جهوده لتحقيق السلام والأمن برغم الظرف الصعب الذي يمر به الإقليم.

وأعرب سمو ولي العهد عن شكره وتقديره للرئيس السنغافوري على مساهمة بلاده في الاستجابة الإنسانية في غزة وتبرعاتها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في ظل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها سكان القطاع جراء الحرب المستعرة.

وشدّد سموه على إيمان الأردن الراسخ بأن المنطقة لن تنعم بالسلام والاستقرار وستظل تشهد دوامات متتالية ومتنامية من العنف في غياب حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا أهمية التنسيق مع سنغافورة والشركاء والأصدقاء المؤثرين الذين يتمتعون بسمعة ومصداقية عالية لدى المجتمع الدولي، للحد من العنف بمختلف أشكاله في المنطقة والعالم.

واعتبر سموه أن الحوار بين الأديان أولوية بالغة، مشيرا إلى أن الوئام بين أتباع الأديان يُعدان قاسمين مشتركين بين الأردن وسنغافورة.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والسفير الأردني في سنغافورة سامر النبر، ومدير مكتب سمو ولي العهد الدكتور زيد البقاعين.

كما حضره من الجانب السنغافوري عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وكانت قد جرت لسمو ولي العهد، ترافقه سمو الأميرة رجوة الحسين، مراسم استقبال لدى وصولهما قصر أستانا الرئاسي في العاصمة السنغافورية، إذ كان في استقبالهما رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ وعقيلته هو تشينغ.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
5a696875-6747-406a-888b-339f267e696f

العيسوي: الاردن لن يقبل بأي تسوية للقضية الفلسطينية على حساب مصالحه الوطنية ولا تلبي تطلعات الأشقاء الفلسطينيين

منذ 49 دقيقة
جانب من أجواء المنخفض في عمان تصوير أمجد الطويل

أمطار المنخفض الأخير ترفع المعد السنوي إلى نحو 40%

منذ2 ساعة
10202313132948617275622

حشود في البلد يهتفون لفلسطين واليمن

منذ3 ساعة
WhatsApp Image 2024-01-12 at 12.33.42 PM

الأرصاد: أجواء باردة واستمرار هطول الأمطار في الأردن

منذ3 ساعة
65a0edf1a791c

الكنائس الكاثوليكية تحيي يوم الحج إلى موقع المعمودية–المغطس (فيديو)

منذ6 ساعة
1705045831626

ولي العهد يزور كلية "لي كوان يو" بجامعة سنغافورة الوطنية

منذ6 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
صورة جوية لمبنى مدمر حيث يجري البحث عن ناجين بعد غارة إسرائيلية على دير البلح، غزة، 5 كانون الثاني (يناير) 2023 - (المصدر)

حكاية نفاق: الإبادة الجماعية الإسرائيلية والمحكمة الجنائية الدولية

ترجمات |10 كانون الثاني 2024
ملصق للناطق العسكري باسم حماس "أبو ‏‏عبيدة"‏‏ على سور مدينة اسطنبول، تركيا، 10 تشرين الثاني (نوفمبر)، 2023 - (المصدر)

"حماس" والرأي العام العربي‏

ترجمات |09 كانون الثاني 2024
1704704113672494400

‏فلسطين: أعظم قضية أخلاقية في عصرنا‏

ترجمات |08 كانون الثاني 2024
الدمار في غزة

لم يبق لأهل غزة مكان يفرون إليه‏

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

الإبادة الجماعية في غزة‏ في دعوى جنوب إفريقيا

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
1704540609149762100

‏"شبيبة هتلر" أو "داعش إسرائيل": الحاخامان كوك وقومنة اليهودية

ترجمات |06 كانون الثاني 2024
 