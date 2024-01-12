ولي العهد يلتقي الرئيس السنغافوري ويؤكد حرص الأردن على تعزيز الشراكة مع سنغافورة

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التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الجمعة، الرئيس السنغافوري ثارمان شانموجاراتنام، بقصر أستانا الرئاسي.ونقل سموه تحيات جلالة الملك وتهانيه إلى الرئيس السنغافوري بمناسبه فوزه بالانتخابات الرئاسية نهاية العام الماضي، مؤكدا تطلع الأردن للعمل مع سنغافورة بشكل أوثق وتعزيز العلاقات الاستراتيجية والمتينة بين البلدين المبنية على القيم المشتركة.وأشاد سمو ولي العهد بنمو العلاقات المطرد بين البلدين على مدى العقود الماضية والتي ترسخت خلال الزيارات المتبادلة، معربا عن اعتزازه بالتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.ولفت سموه إلى أهمية الاتفاقيات التي وُقعت بين البلدين يوم أمس والتي تغطي مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيدا بالنموذج السنغافوري في البناء والتحديث وتنمية الموارد البشرية.ومن جانبه، أكد الرئيس السنغافوري عمق العلاقات بين البلدين وأشاد بتبادل الزيارات رفيعة المستوى.وتناول اللقاء التطورات في منطقة الشرق الأوسط، إذ أشار سمو ولي العهد إلى أن الأردن مستمر في تكريس جهوده لتحقيق السلام والأمن برغم الظرف الصعب الذي يمر به الإقليم.وأعرب سمو ولي العهد عن شكره وتقديره للرئيس السنغافوري على مساهمة بلاده في الاستجابة الإنسانية في غزة وتبرعاتها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في ظل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها سكان القطاع جراء الحرب المستعرة.وشدّد سموه على إيمان الأردن الراسخ بأن المنطقة لن تنعم بالسلام والاستقرار وستظل تشهد دوامات متتالية ومتنامية من العنف في غياب حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا أهمية التنسيق مع سنغافورة والشركاء والأصدقاء المؤثرين الذين يتمتعون بسمعة ومصداقية عالية لدى المجتمع الدولي، للحد من العنف بمختلف أشكاله في المنطقة والعالم.واعتبر سموه أن الحوار بين الأديان أولوية بالغة، مشيرا إلى أن الوئام بين أتباع الأديان يُعدان قاسمين مشتركين بين الأردن وسنغافورة.وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والسفير الأردني في سنغافورة سامر النبر، ومدير مكتب سمو ولي العهد الدكتور زيد البقاعين.كما حضره من الجانب السنغافوري عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.وكانت قد جرت لسمو ولي العهد، ترافقه سمو الأميرة رجوة الحسين، مراسم استقبال لدى وصولهما قصر أستانا الرئاسي في العاصمة السنغافورية، إذ كان في استقبالهما رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ وعقيلته هو تشينغ.