الأربعاء 20 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ولي العهد ينشر مقطع فيديو خلال أدائه مناسك العمرة

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ولي العهد
نشر الحساب الرسمي لولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على يوتيوب مقطع فيديو، خلال أداء سموه مناسك العمرة.

وكان سموه، أدى الأثنين مناسك العمرة.اضافة اعلان

وتاليًا الفيديو: 

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