 
الجمعة 21 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

٦٨ تصريح دفن لحجاج أردنيين في مكة المكرمة

حج
حج

استكمالاً لجهود وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في متابعة إجراءات دفن الحجاج الأردنيين الذين توفاهم الله أثناء تأدية مناسك الحج، ومتابعة عمليات البحث عن الحجاج الأردنيين المفقودين من خارج بعثة الحج الأردنية الرسمية والمسارات النظامية المعتمدة من قبل المملكة العربية السعودية، أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية أنه تم إصدار ٦٨ تصريح دفن لحجاج أردنيين ليتم دفنهم في مكة المكرمة بناء على رغبة ذويهم.

وأوضح مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير د.سفيان القضاة أن الجهات السعودية المعنية باشرت في إجراءات دفن الحجاج الذين توفاهم الله، من غسل للجثامين وتكفينها والصلاة عليها ومن ثم دفنها. 

وأضاف أنه قد تم العثور على ٩١ حاجًا أردنيًا من بين ١٠٧ مسجلين ضمن قوائم الحجاج الأردنيين المفقودين، وفقًا لقاعدة البيانات التي أعدتها المديرية منذ بدء التبليغ عن فقدان ووفاة عدد من الحجاج الأردنيين؛ ٢٢ منهم يرقدون على أسرة الشفاء في المستشفيات السعودية، ومنهم ٧ أشخاص بحالة حرجة، ويجري التنسيق لنقلهم لتلقي العلاج في المملكة فور أن تسمح حالتهم الصحية بذلك، علماً بأن فريق القنصلية العامة الأردنية في جدة والمتواجد حالياً في مكة قام اليوم بزيارة جميع المرضى والاطمئنان على صحتهم.

وأكد السفير القضاة أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية وفريق القنصلية العامة الأردنية المتواجد في مكة على تواصل مستمر مع ذوي الحجاج الأردنيين الذين توفاهم الله، ومع ذوي المفقودين، وأن فريق القنصلية العامة الأردنية المتواجد في مكة لا يزال يقوم بتقديم الخدمات القنصلية للحجاج الذين تم العثور عليهم ومتابعة أوضاعهم الصحية مع السلطات السعودية المختصة، وأن الفريق يقوم بزيارة الحجاج الأردنيين في المستشفيات للاطمئنان على سلامتهم ومتابعة أوضاعهم.

كما قال السفير القضاة إن عمليات البحث لا تزال جارية عن ١٦ حاجًا أردنيًا مفقودًا، بجهود مشتركة من الخلية التي شكلتها الوزارة والتي تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع القنصلية العامة الأردنية في جدة والسفارة الأردنية في الرياض وبعثة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية للحج ومع السلطات السعودية المختصة.

وأعرب السفير القضاة عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الحجاج رحمهم الله، داعياً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وعظيم غفرانه. 

كما أعرب السفير القضاة عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها السلطات السعودية المختصة في البحث عن المفقودين، وتقديم الرعاية الطبية للحجاج الأردنيين، وفي مساعدة فريق القنصلية العامة الأردنية المتواجد في مكة المكرمة ليتمكن من القيام بواجبه على أكمل وجه.

وجدد السفير القضاة دعوته لجميع المواطنين الأردنيين الذين يؤدون مناسك الحج وذويهم، للاتصال مع فريق القنصلية العامة الأردنية المتواجد في مكة لطلب المساعدة أو الإبلاغ عن المفقودين أو الترتيب لنقل الجثامين في حالات الوفاة على مدار الساعة، من خلال الأرقام التالية:

- 00966501784611
- 00966563804751
- 00966562651508
- 00966501565050

كما يمكن التواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة، من خلال الأرقام التالية:
- 00962795497777
- 00962799562903
- 00962799562471
- 00962799562193
أو من خلال البريد الإلكتروني:
[email protected]

أو مراجعة مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة وعلى مدار الساعة.

أو مراجعة مكتب الخدمات القنصلية المؤقت التابع للقنصلية العامة الأردنية في جدة، داخل فندق كنوز الضيافة في مكة المكرمة قرب جسر المنصور طابق ميزانين.

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