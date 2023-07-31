الإثنين 31 تموز 2023
النسخة المطبوعة

100 شجرة زيتون لعائلة زراعية في نتل تبشر بمصدر رزق مستدام

00e2e479-6289-4f1a-9797-dba0be08d4d3
زراعة 100 شجرة في قرية نتل بالجيزة
على مساحات واسعة جنوب عمّان، تمتد الأراضي الزراعة التي تنتظر من يعيد زراعتها؛ فالظروف الاقتصادية للأسر حالت دون التمكن من استصلاحها والاستفادة منها.
وبينما نجوب في العربية لحماية الطبيعة، ضمن برنامج القافلة الخضراء، محافظات المملكة، نهتم بشكل رئيسي بدعم صغار المزارعين ورفد المجتمعات المحلية التي يقوم اقتصادها على الزراعة، بالأشجار المثمرة، ضمن رؤية تنموية مستدامة لتوفير الاحتياجات الذاتية للعائلات، ومن ناحية ثانية زيادة الرقعة الخضراء في الأردن.اضافة اعلان




وفي رحلتنا إلى منطقة الجيزة، رافقتنا متطوعات من مبادرة Leaf a Mark، التي أطلقها بنك القاهرة عمّان، إلى قرية نتل، لزراعة 100 شجرة زيتون بلدي يناسب طبيعة المكان، في أرض تعود لعائلة زراعية، ستوفر لها الأشجار مصدر رزق مستدام، إضافة لتأمين حاجة العائلة من الزيت البلدي والزيتون.
1

الأطرش: 200 مليون دولار فرص تصديرية بقطاع الأدوية البيطرية والمبيدات 29 تموز 2023

544533159

نقابة الصيادلة تمنع صرف وتوصيل أي دواء دون موافقتها 29 تموز 2023

منظر عام لمدينة عمان

طقس حار اليوم وتراجع تأثير الموجة الحارة غدًا 29 تموز 2023

الملك يعزي رئيس دولة الإمارات بوفاة الشيخ سعيد آل نهيان

الملك يعزي رئيس دولة الإمارات بوفاة الشيخ سعيد آل نهيان 27 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
إعلان الفائزين بانتخابات مجلس شباب 21

إعلان الفائزين بانتخابات مجلس شباب 21

منذ24 ساعة
الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة

منذ24 ساعة
بدء أعمال صيانة روتينية للخلطات الاسفلتية على طريق المطار

بدء أعمال صيانة روتينية للخلطات الاسفلتية على طريق المطار

30 تموز 2023
محاضرة في جامعة الزرقاء عن مهام وواجبات المركز الوطني لإدارة الأزمات

محاضرة في جامعة الزرقاء عن مهام وواجبات المركز الوطني لإدارة الأزمات

29 تموز 2023
وزارة العمل - (أرشيفية)

الحكومة تدعو أصحاب العمل إلى الإطلاع على النظامين الجديدين للسلامة والصحية المهنية

29 تموز 2023
قتل

تاجر مخدرات يقتل مروجا من أجل 20 دينارا

29 تموز 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ضم الضفة الغربية في منطوق المصري

ماهر أبو طير |اليوم

ذاكرة السمكة

جهاد المنسي |اليوم

التكامل الزراعي الصناعي

موسى الساكت |اليوم

الخطة والمخاض!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

شك متبادل

سميح المعايطة |اليوم

عوامل التجوية السياسية وتعريتها

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1690710420980591000

الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

ترجمات | منذ14 ساعة
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات |29 تموز 2023
1690625098059039500

‏الخرق الآخذ بالاتساع في إسرائيل العلاقات الإسرائيلية الأميركية‏

ترجمات |29 تموز 2023
Untitled-1

إيفو أندريتش يصور جحيم الاحتلال النازي لبلغراد

ترجمات |28 تموز 2023
نصب تذكاري لبطرس الأكبر في كرونستادت، سانت بطرسبرغ، روسيا – (المصدر)‏

فكرة مجنونة لتحقيق السلام في العالم‏

ترجمات |26 تموز 2023
جنود أميركيون يستطلعون البحر من سطح سفينة حربية في الخليج العربي - (أرشيفية)

مخاطر التصعيد البحري في مضيق هرمز

ترجمات |26 تموز 2023
 