100 شجرة زيتون لعائلة زراعية في نتل تبشر بمصدر رزق مستدام

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على مساحات واسعة جنوب عمّان، تمتد الأراضي الزراعة التي تنتظر من يعيد زراعتها؛ فالظروف الاقتصادية للأسر حالت دون التمكن من استصلاحها والاستفادة منها.وبينما نجوب في العربية لحماية الطبيعة، ضمن برنامج القافلة الخضراء، محافظات المملكة، نهتم بشكل رئيسي بدعم صغار المزارعين ورفد المجتمعات المحلية التي يقوم اقتصادها على الزراعة، بالأشجار المثمرة، ضمن رؤية تنموية مستدامة لتوفير الاحتياجات الذاتية للعائلات، ومن ناحية ثانية زيادة الرقعة الخضراء في الأردن.وفي رحلتنا إلى منطقة الجيزة، رافقتنا متطوعات من مبادرة Leaf a Mark، التي أطلقها بنك القاهرة عمّان، إلى قرية نتل، لزراعة 100 شجرة زيتون بلدي يناسب طبيعة المكان، في أرض تعود لعائلة زراعية، ستوفر لها الأشجار مصدر رزق مستدام، إضافة لتأمين حاجة العائلة من الزيت البلدي والزيتون.