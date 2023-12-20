الخميس 21 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

1200 صحفي وصحفية في غزة أصبحوا نازحين

آلاف النازحين الفلسطينيين وصلوا رفح جنوب غزة -(وكالات)
آلاف النازحين الفلسطينيين وصلوا رفح جنوب غزة -(وكالات)

كشفت عضو الأمانة العامة بنقابة الصحفيين الفلسطينيين شروق أسعد، أن عدد الصحفيين والصحفييات في غزة العاملين يبلغ 1200.


وقالت أسعد في تصريح خاص لـ"الغد" إن جميع هؤلاء أصبحوا نازحين رغم بقاء قلة منهم في شمال غزة ومدينة غزة، وأن عددا كبيرا منهم دمرت منازلهم بالكامل.

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وأشارت إلى أن 97 صحفيا استشهدوا منذ بدء العدوان على غزة منهم 10 صحفيات"، إلى جانب تدمير 63 مقرا إعلاميا.


ولفتت إلى أن حياة الصحفيين في خطر محدق جدا، مشيرة إلى أن الضغوطات التي مورست عليهم لوقف تغطيتهم أو إرهابهم مثل التهديدات بالقتل التي وصلت عددا منهم أو استهداف عائلاتهم مثل صحفيي الجزيرة وائل الدحدوح وأنس الشريف.


وأكدت مثلا القتل بدافع الانتقام، في قضية مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبو حطب والذي استشهد في قصف منزله فور عودته من تغطية مباشرة، أو قتل متعمد كما في حالة مدير بيت الصحافة في غزة بلال جادة الله بقصف سيارته بصاروخ والمصور سامر أبو دقة.


واعتبرت أن ما يجري للصحفيين ليس قتلا عشوائيا بالمرة، بل ممنهج، ولم يبدأ بعد 7 أكتوبر أي معركة طوفان الأقصى، مشيرة إلى استشهاد شيرين أبو عاقلة في جنين وياسر مرتجى في غزة قبل ذلك بكثير.



وقالت إن الصحفيين يعملون في غزة بظروف معدومة لا تتوفر فيها كهرباء أو اتصالات أو إنترنت وبالتالي فهم يقطعون مسافات يومية لتوفير التغطية، إلى جانب أن كثيرا مما يصور لا ينشر لعدم توفر اتصالات في أغلب المناطق.


واعتبرت أسعد ما يجري "مجزرة بحق الصحافة" وأعداد الشهداء مهول لم يحدث في التاريخ الحديث، مشيرة إلى أن ما معدله 10 إلى 12 صحفيا يستشهدون كل أسبوع بمعدل صحفي أو صحفيين في اليوم.


وأكدت أنهم كنقابة صحفيين فلسطينيين يعدون ملفات جنائية مع الاتحاد الدولي للصحفيين ضد إسرائيل لمحاسبتها على جرائمها.


وختمت: "صحفيو غزة هم عيوننا في غزة وحواسنا ورغم كل ما يحدث لهم ما يزالون مكملين".

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