17 مليون دينار أرباح صندوق الحج العام الماضي

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أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الحج الدكتور محمد الخلايلة عن إجمالي أرباح الصندوق للعام الماضي التي بلغت 17 مليونًا و28 ألفًا و383 دينارًا.وقال الخلايلة : أرباح الصندوق للعام الماضي شهدت نمواً بنسبة 23.5 بالمئة، مقارنة بصافي أرباحه لعام 2022.وأضاف: سيتم توزيع 13 مليونًا و477 ألفًا و653 دينارًا على مُدّخري الصندوق وأمانات شؤون الحج بنسبة 4.32 بالمئة.الخلايلة بين ارتفاع أعداد المدخرين في الصندوق نظرًا للثقة والمصداقية العالية التي يتمتع بها وحسن إدارة واستثمار أمواله العام الماضي ل 70 ألفا مقارنة بـ 60 ألفا عام 2022 ، بنسبة نمو 15 بالمئة.وتابع: وصلت مبالغ الإدخار إلى 333 مليونًا، مقارنة مع 277 مليونًا و 518 ألف دينار لعام 2022، بنسبة نمو 16 بالمئة.