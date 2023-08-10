الخميس 10 آب 2023
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2.68 % ارتفاع التضخم خلال 7 أشهر

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مؤشر
وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الخميس، فإن من أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك حتى نهاية شهر تموز الماضي لهذا العام، ارتفاع الرقم القياسي "لمجموعة الوقود والإنارة" بنسبة 12.46 بالمئة، و"الثقافة والترفيه" بنسبة 8.02 بالمئة، و"الألبان ومنتجاتها والبيض" بنسبة 7.68 بالمئة، و"الأثاث والسجاد والمفارش" بنسبة 7.25 بالمئة، و"الصحة" بنسبة 4.79 بالمئة.اضافة اعلان
وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في شهر تموز الماضي من العام الحالي، بنسبة 0.92 بالمئة، ليصل إلى 108.91، مقابل 107.92 لنفس الشهر من العام الماضي.
وأوضح التقرير، أن ما أسهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تموز من العام الحالي، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، بشكل رئيسي "مجموعة الأمتعة الشخصية" بنسبة 7.65 بالمئة، و"التبغ والسجائر" بنسبة 5.18 بالمئة، و"الألبان ومنتجاتها والبيض" بنسبة 3.63 بالمئة، و"العناية الشخصية" بنسبة 3.29 بالمئة، و"الإيجازات" بنسبة 3.25 بالمئة.
وارتفع الرقم القياسي لشهر تموز من العام الحالي بنسبة 0.07 بالمئة، ليصل إلى 108.91 مقابل 108.83 للشهر الذي سبقه من العام نفسه.
وبين التقرير، أن من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تموز من العام الحالي مقارنة مع الشهر الذي سبقه، مجموعة "الخضروات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة 5.02 بالمئة، و"الحبوب ومنتجاتها" بنسبة 0.21 بالمئة، و"السكر ومنتجاته" بنسبة 0.18 بالمئة، و"الألبان ومنتجاتها والبيض" بنسبة 0.10 بالمئة، و"الثقافة والترفيه" بنسبة 0.10 بالمئة.
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