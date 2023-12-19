20 كاسحة ثلوج جديدة تنظم الى أسطول الأشغال استعدادا لموسم الشتاء

تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم كاسحات الثلوج الجديدة التي أعدتها الوزارة استعدادا لموسم الشتاء والبالغة 20 كاسحة.

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جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمديرية المشاغل والآلات التابعة للوزارة وفي إطار الجولات الميدانية المستمرة لوزير الأشغال للاطلاع على واقع العمل والاستماع لاحتياجات وملاحظات مختلف المديريات.

وأطلع أبو السمن على الاعمال التي تقدمها المديرية والمعيقات التي تواجه سير العمل واستمع إلى إيجاز مفصل من المعنيين حول سير الاعمال والتحديات والمعيقات التي تواجههم ومقترحاتهم لتجويد الأعمال والارتقاء.

ويأتي استلام الكاسحات في اطار استعدادات الوزارة لموسم الشتاء واستجابة لخطة العمل الموضوعة لهذة الغاية والتي تضمنت تجهيز 410 آلية موزعة على مختلف محافظات المملكة للعمل مع 119 فريق ميداني.

وكانت وزارة الأشغال قد أعدت رقم موحد لشكاوى وبلاغات الأشغال على الرقم 106 كما قامت بتجهيز انظمة متابعة البلاغات والشكاوي الالكترونية (ORSN) وانظمة التتبع للمركبات والكاميرات وربط كافة المعلومات على نظام (GIS). وتنقسم حالات الطوارئ وفق خطط الأشغال الى ثلاثة مستويات هي خفيفة ويعمل بها مع بداية فصل الشتاء وتنتهي بنهايته، ومتوسطه يعلن عنها بامر من وزير الأشغال وحسب التوقعات الصادرة عن دائرة الارصاد الجوية للمنخفضات المتوسطه (امطار غزيرة 'تساقط ثلوج غير متراكمة، تجمعات مياه خفيفه)، وقصوى ويعلن عنها بامر من الوزير وبالمنخفضات الشديدة (تراكم ثلوج ،انهيارات،فياضانات،انقطاع طرق والخ))