الإثنين 24 تموز 2023
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200 شجرة مثمرة لدعم زراعة "السدّات" بمنطقة العامرية

200 شجرة مثمرة لدعم زراعة "السدّات" بمنطقة العامرية
200 شجرة مثمرة لدعم زراعة "السدّات" بمنطقة العامرية

يحاكي مزارعون مبدعون بمنطقة العامرية في الجيزة جنوبي العاصمة عمّان فكرة "السدّة" الطبيعة وهي خزان تجميعي يحفظ مياه المطر والرطوبة لوقت متأخر في الصيف، مما يساعد على تقليل كميات المياه المستهلكة في الزراعة بالاعتماد بنسبة 95% على مياه الامطار المحفوظة.اضافة اعلان

تأتي هذه المحاكاة في تصميم رائع من الأهالي على استغلال الأراضي الزراعية وذلك بتشييد سدّات ترابية قبيل فصل الشتاء، لتنفيذ فكرة الحصاد المائي والاستفادة من المياه لاحقاً في الموسم الزراعي، لا سيما وأن المجتمع المحلي في المنطقة يعتبر زراعياً.

هذه الفكرة الرائعة دعتنا في العربية لحماية الطبيعة عبر برنامج القافلة الخضراء، وبشراكة مع شركة الأرز للوكالات البحرية، لدعم الزراعة في السدّات وللمساهمة في تنمية المجتمع المحلي وحماية الطبيعة في المنطقة، ودعم المزارعين الساعيين لاستدامة مهنتهم بزراعة 200 شجرة لوزيات زيتون بلدي مقاوم للآفات تعزيزاً للأمن الغذائي لثلاث عائلات أوضاعها صعبة وكانت أراضيهم مهملة لوقت طويل.





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