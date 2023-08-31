25 ألف مستفيد من برنامج "تشغيل" 2022 في 1882 منشأة

هبة العيساوي

بلغ عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتشغيل (تشغيل) 2022 بعد عام ونصف على إطلاقه، 24894 شخصا التحقوا بعملهم ضمن اتفاقيات مع مؤسسات القطاع الخاص وعددها 1882 منشأة، وفق آخر إحصائية لوزارة العمل.

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ووفقا للإحصائية التي حصلت "الغد" على نسخة منها، بلغ عدد العاملين الذين وقعوا عقودا من منتفعي صندوق المعونة الوطنية 1889 شخصا، منهم 820 من الإناث.



وأظهرت أن التشغيل كان من أصحاب العمل، وفقا لاحتياجاتهم وبالتنسيق مع ممثلي القطاعات الاقتصادية والمجالات، وتقديم حوافز مالية لـ6 أشهر للعامل الواحد بمقدار 130 دينارا (دعم أجور)+ 10 دنانير (دعم اشتراكات ضمان اجتماعي)+ 10 دنانير (بدل تنقلات)، وبما يساوي 150 دينارا.



ويهدف برنامج التشغيل الوطني 2022 إلى توفير فرص عمل للشباب بدعم أجور تشغيلهم وتدريبهم إن لزم، بحيث أتاح منذ بدء تنفيذه من وزارة العمل في المرحلة الأولى في نيسان (إبريل) من العام الماضي، المجال لأصحاب العمل للتسجيل على منصة "تشغيل"؛ لتحديد فرص العمل لديها مع البيانات الخاصة بالتعريف عن هذه الفرص.



ويشترط البرنامج على الشركات الراغبة بالتسجيل أن تكون أردنية ومسجلة لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وعدم تسريح أي موظف من الشركة لغايات تشغيل موظف آخر ضمن برنامج التشغيل الوطني.



ويوفر البرنامج نحو 60 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص، ويعتمد على الطلب من هذا القطاع لإيجاد فرص عمل، وبعدها يجري تدريب العامل عند الحاجة، كما عمل على تدريب مؤسسات وموظفي وزارات عمل وشباب وإدارة محلية في المحافظات، لمساعدة الشركات والشباب في البحث والتقدم للوظيفة، مستهدفا من هم بين 18 إلى 40 عاماً، بينما رصد 7 % من منتفعي صندوق المعونة الوطنية للاستفادة من البرنامج.



وتضمنت المرحلة الثانية للبرنامج التي بدأت منتصف أيار (مايو) الماضي، تسجيل الباحثين عن العمل والتقدم لفرص عمل معلن عنها، كما تضمنت المرحلة الثالثة،، وهي المرحلة التنفيذية والدامجة للمرحلتين (الأولى والثانية)، والتشبيك والبدء بتشغيل الشباب، والتي تأخر بدؤها إلى حين انتهاء فريق البنك الدولي من تطوير المنصة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج، حيث بدأت في تموز (يوليو) الماضي.



ويعد البرنامج من أولويات عمل الحكومة الاقتصادية 2022، الذي صمم بالشراكة مع القطاع الخاص، لتحفيزه على توفير فرص عمل لتشغيل الباحثين عن العمل في القطاعات الاقتصادية والمجالات، ولجميع المحافظات.



ويكون التشغيل من أصحاب العمل وفقا لاحتياجاتهم، بالتنسيق مع ممثلي القطاعات الاقتصادية والمجالات، وتقديم حوافز مالية لـ6 أشهر للعامل الواحد قدرها 130 دينارا (دعم أجور) + 10 دنانير (دعم اشتراكات ضمان اجتماعي) + 10 دنانير (بدل تنقلات)، وبما يساوي 150 دينارا.



ودعا البرنامج الباحثين عن العمل للتقديم عبر زيارة مديريات وأقسام التشغيل في المحافظات كافة أو مراكز تقديم الخدمات المعلنة على www.tashgheel.gov.jo.

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