الجمعة 23 حزيران 2023
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3 عيادات و25 طبيبا بمناطق الحجاج الأردنيين في مكة

3 عيادات و25 طبيبا بمناطق الحجاج الأردنيين في مكة
3 عيادات و25 طبيبا بمناطق الحجاج الأردنيين في مكة
مكة المكرمة - قال رئيس بعثة الحج الطبية الدكتور ماجد نصير أن عدد مراجعي عيادات البعثة زاد على 3 آلاف مراجع.
وأضاف أنه ومنذ وصول البعثة الطبية الأردنية تم فتح ثلاثة عيادات في ثلاثة فنادق في المناطق التي يتواجد فيها الحجاج الأردنيين لتقديم الخدمة الصحية للحجاج الأردنيين على مدار الساعة، موضحا أن عدد المراجعين يتراوح ما بين 600 و800 حاج يوميا.اضافة اعلان
وبين نصير  أن 25 طبيبا بمختلف الاختصاصات الطبية وبمساندة عدد من الصيادلة يسعون للوصول الى كافة الحجاج الأردنيين في مواقع سكناهم، إذ جرى تجهيز ثلاثة عيادات طبيه متكاملة  بمختلف التخصصات والأدوية والتجهيزات الطبية اللازمة لهذه الغاية.
 ويوضح أن غالبية المراجعين هم  الحجاج الذين يعانون من الأمراض المزمنة كالضغط والسكري وغيرها من الأمراض الأخرى، مشيرا إلى أنه راجع العيادات عدد من حالات ضربة الشمس والجفاف والإجهاد، داعيا الحجاج إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي التعرض لضربات الشمس في ظل ارتفاع درجات الحرارة والازدحام الشديد.

ويلفت نصير إلى أنه جرى إدخال عدد من الحجاج إلى أحدهم نتيجة تعرضه لضربه شمس وجفاف وآخر نتيجة  هبوط ضغط وضعف عام وإجراء عمليه لحاج اثر سقوطه وتعرضه لكسر في الفخذ في حين تم إجراء عملية قسطرة قلبية وتركيب دعامة لأحد الحجاج نتيجة تعرضه  لجلطه قلبيه حادة وحالته العامة مستقرة.
 وينوه نصير إلى الكوادر الصحية  تعمل على مدار الساعة لمتابعة أمور الحجاج وتقديم الرعاية الصحية الأزمة لهم بما في ذلك الأدوية.
 وأشار إلى أن البعثة الطبية أتمت استعداداتها لخدمة الحجاج في مشاعر  عرفه والمزدلفة ومنى خلال الفترة المقبلة ، إذ سيتم توفير عيادة طبية متكاملة في المشاعر المقدسة لنكون قريبين من كافة الحجاج، داعيا الحجاج إلى الابتعاد عن الزحام وعدم التعرض لأشعة الشمس خلال وجودهم في عرفه ومنى وضرورة الإكثار من شرب السوائل بكميات كافيه و تناول الوجبات الغذائية بكميات كافيه.
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