3 قرارات لمجلس الوزراء

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قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون البناء الوطني الأردني لسنة 2023م؛ بهدف تضمين القانون إمكانيَّة إصدار تعليمات جزاءات للمخالفات المرتكبة في مشاريع الإعمار، بحيث تتناسب مع جسامتها؛ وذلك للحدِّ منها، وبيان وصف المخالفة وقيمتها، ومراجعة تعديل اللائحة حسب الحاجة، بالإضافة إلى إجراء بعض التَّعديلات على القانون في ظلِّ تغيير بعض مسمَّيات أعضاء مجلس البناء الوطني الأردني.وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الطَّاقة المتجدِّدة وترشيد الطَّاقة لسنة 2023م؛ بهدف إعادة تنظيم آليَّة استغلال مصادر الطَّاقة المتجدِّدة بما يتواءم مع متطلَّبات الشَّبكة الكهربائيَّة والوضع المتقدّم للطَّاقة المتجدِّدة في المملكة، وتحقيق التَّوافق والانسجام التَّشريعي مع الأحكام الواردة في قانون هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن.كما تهدف التَّعديلات المقترحة إلى تحديد مهام هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن في ترخيص مشاريع الطَّاقة المتجدِّدة، وتحديد آليَّات ربط الطَّاقة الكهربائيَّة المولَّدة من مصادر الطَّاقة المتجدِّدة على شبكة النَّقل أو شبكات التَّوزيع في المملكة، وتحديد آليَّات تنظيم بيع وشراء هذه الطَّاقة الكهربائيَّة، بالإضافة إلى تحديد الأفعال المخالِفة لقانون الطَّاقة المتجدِّدة وترشيد الطَّاقة ووضع العقوبات المناسبة لها.كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام إلزاميَّة تشغيل العمالة الأردنيَّة من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفَّذة فيها لسنة 2023م؛ وذلك لغايات توسيع رُقعة المستفيدين من المهندسين والعمالة والأردنيَّة من فنِّيين وعُمَّال في المشاريع، وتوحيد رواتب العمالة في المشاريع، بالإضافة إلى وضع شروط العمالة لتحقيق الفائدة المرجوَّة من النِّظام.