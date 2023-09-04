الإثنين 04 أيلول 2023
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30% نسبة تخزين السدود الرئيسية في المملكة

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سد الملك طلال
بلغت نسبة تخزين السدود الرئيسية في المملكة لهذا اليوم الموافق (4/9/2023) حوالي (30%) وبمجموع تخزين (84) مليون و (596) ألف متر مكعب من المجموع الكلي للطاقة التخزينة للسدود والبالغة (280) مليون متر مكعب. اضافة اعلان

وتراوحت نسب التخزين في السدود كما يلي  سد الموجب  حولي (87%) من مجموع طاقته التخزينية والبالغة حوالي (25) مليون متر مكعب, ثم يله سد التنور  وبنسبة تخزين حوالي (56%) من مجموع طاقته التخزينية والبالغة حوالي ( 14) مليون متر مكعب  ثم يله  سد الملك طلال وبنسبة تخزين (49% ) من مجموع طاقته التخزينية والبالغة حوالي(67) مليون متر مكعب  ثم يله سد الكفرين  وبنسبة تخزين (44%) من طاقته التخزينية والبالغة حوالي (8.5) مليون متر مكعب ثم يله سد وادي العرب   وبنسبة تخزين حوالي (29%) من مجموع طاقته التخزينية والبالغة حوالي (16) مليون متر مكعب ثم يليه سد كفرنجة وبنسبة تخزين (26%) من طاقته التخزينية والبالغة حوالي (8)مليون متر مكعب ثم يله  سد الكرك   بنسبة (24% ) من طاقته التخزينية والبالغة حوالي (2)مليون متر مكعب  ويله سد  زقلاب  وبنسبة تخزين حوالي (18%)  من طاقته التخزينية  والبالغة (4) مليون متر مكعب ويله سد وادي  شعيب وبنسبة تخزين(13%) من مجموع طاقته التخزينية البالغة حوالي (1.25)مليون متر مكعب وسد اللجون بنسبة (13%) وسد الوحدة بنسبة (5%).

وبمقارنة هذه النسب  مع  العام  الماضي وبتاريخ  (4/9/2022) حيث كانت نسبة تخزين السدود حوالي (15%) وبمجموع تخزين كلي  يقدر ب (41)  مليون متر مكعب و(696) الف متر مكعب.

ويشار هنا  ان الغرض الرئيسي لاستخدام مياه السدود في المملكة هو لغايات الري علما بان هناك بعض السدود تستخدم ايضا للغايات الصناعية والتزويد المائي لاغراض الشرب (سد الوحدة وسد الموجب)  والشحن الجوفي.
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