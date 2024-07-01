32 شاحنة مساعدات جديدة للأهل في غزة

عبرت قافلة مساعدات إنسانية جديدة للأهل في غزة تم تسييرها من قبل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

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ووفق بيان للهيئة اليوم الاثنين، تتكون القافلة من 32 شاحنة تم تجهيزها بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي وبدعم من اتحاد الطلبة الإندونيسيين وصندوق إغاثة الطفل الفلسطيني وتكية أم علي وغيرها من الحملات الشعبية وتحمل طرودا غذائية أساسية ومواد إغاثية مثل الخيم المستلزمات الطبية، ليصار إلى توزيعها على الأهل في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.



وأشار أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي الى استمرار إرسال وتلبية الاحتياجات الأساسية لتخفيف معاناة الأهل في غزة، موضحا أنه ونظرا للنقص الحاد في وحدات الدم الذي يعانيه قطاع غزة، فقد تم إطلاق حملة التبرع بالدم بالتعاون مع النقابات المهنية الأردنية ليصار إرسالها ضمن القوافل البرية لتزويد المستشفيات والمراكز الصحية بها لغايات تنفيذ الإجراءات اللازمة وتطبيب جراح أهلنا في غزة.



وأضاف، إن الاقبال الكبير الذي شهدته مراكز التبرع بالدم ما هو إلا دليل على المشاعر الإنسانية التي يحملها شعبنا الأردني تجاه أهلنا في غزة، مبينا أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم بلغ 2302 شاحنة و53 طائرة عبر العريش.

وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم:

(JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06) أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال (كليك JHCOGAZA)، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الالكتروني www.jhco.org.jo. (بترا)

