 
الثلاثاء 02 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

3466 خريجة من "التدريب المهني"

مؤسسة التدريب المهني
مؤسسة التدريب المهني
عمان- قال الناطق الإعلامي في مؤسسة التدريب المهني، د. عاطف الهريشات، بلغ عدد الخريجين من المؤسسة لعام 2023 نحو 7759 خريجا.
وبين الهريشات لـ "الغد" أن من هؤلاء الخريجين 3466 أنثى والباقي ذكور.اضافة اعلان
وعرض الهريشات، إنجازات المؤسسة من بينها إطلاق مشروع الشراكة للتنمية بالتعاون مع التعاون الدولي الألماني، ويهدف المشروع الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية لإيجاد فرص تدريب منتهية بالتشغيل للشباب، حيث يخضع المتدرب لبرامج تحضيرية تتضمن تعليم المتدرب اللغة الألمانية و مجموعة من المهارات الفنية تؤهله للعمل في ألمانيا.
كما حصلت المؤسسة على اعتماد برنامجها في مجال الصحة والسلامة والبيئة من منظمة الصحة والسلامة البريطانية (IOSH)، الذي يعد أكبر مؤسسة عالمية متخصصة في الصحة والسلامة المهنية، بحسب الهريشات.
وأشار إلى انضمام الأردن لمنظمة المهارات العالمية ولمنظمة مهارات آسيا.
يشار إلى أن البرامج التدريبية المرتبطة بالمستويات المهنية في المؤسسة هي عبارة عن برامج تدريبية يتم عبرها إعداد المتدربين من أجل تمكينهم من مستويات العمل الأساسية الثلاثة: (محدد مهارات، ماهر، مهني).
ويتضمن محدد المهارات التحاق الطلبة خريجي مرحلة التعليم الأساسي والثانوي والمتسربين من النظام التعليمي، في حين يلتحق بمستوى "الماهر" الطلبة خريجو مرحلة التعليم الأساسي والثانوي.
وأما المستوى "المهني" فيلتحق به خريجو مرحلة التعليم الثانوي، سواء الناجحون أو الذين لم يحالفهم الحظ 
ومن الإنجازات الأخرى بحسب الهريشات، انضمام 8 معاهد من معاهد مؤسسة التدريب المهني  إلى مراكز التميز المعتمدة لدى مؤسسة التدريب الأوروبية ETF.
وعرض للاتفاقيات التي وقعت مؤخرا، اتفاقيات تعاون بين المؤسسة والأكاديمية الملكية لفنون الطهي، وجمعية قطر الخيرية، وسلطة إقليم البتراء، ووزارة السياحة والآثار.
وتابع: كما وقعت المؤسسة مذكرات تفاهم مع وزارة العمل(مشروع برنامج التشغيل الوطني)، وشركة رفادة لتدريب المتطوعين "مشروع برنامج تأهيل الخريجين لسوق العمل" بعنوان “Your Next Step”، وتدريب مهني ومجموعة فنادق هيلتون، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وزارة الزراعة، ومذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي وشركة الاتصالات الأردنية أمنية.
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