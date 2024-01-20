السبت 20 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

3521 من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم يلتحقون بالتدريب المهني

3521 من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم يلتحقون بالتدريب المهني
3521 من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم يلتحقون بالتدريب المهني
بلغ عدد الملتحقين بمعاهد مؤسسة التدريب المهني بالبرنامج التدريبي 2023/2024 من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم للعام الحالي 3521 متدربا ومتدربة، إضافة الى 4968 من حملة الثانوية العامة.اضافة اعلان
وسجل بالبرامج التدريبية اربعة من حملة شهادة الدكتوراه، ومئة من حملة الماجستير، و 2378 من حملة البكالوريوس، و 1039 من حملة دبلوم كليات المجتمع، اضافة الى 32 من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال الناطق الاعلامي للمؤسسة جميل القاضي في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) إن ازدياد اعداد المتدربين من حملة الشهادات الاكاديمية في هذا العام الدراسي يؤكد دور المؤسسة الحيوي في توجيه الشباب ونشر ثقافة العمل التقني والمهني لمواكبة المتغيرات التي يشهدها سوق العمل محليا وعالميا.
وأكد القاضي أن المؤسسة تمضي وفقا للتوجيهات الملكية لتطوير منظومة التدريب المهني وتوفير الفرص المستدامة للشباب الذكور والإناث بالشراكة مع مختلف القطاعات التنموية في محافظات المملكة كافة، مبينا ان البرامج التعليمية والتدريبية في مختلف التخصصات المهنية والتقنية تغطي مجموعة متنوعة من المهارات والاختصاصات التي تلبي احتياجات سوق العمل المتنوعة، من خلال 35 معهدا تدريبيا في المحافظات كافة، ويتوفر فيها 348 مشغلا تدريبيا، و120 برنامجا تدريبيا.
والتحق في مختلف معاهد مؤسسة التدريب المهني للعام التدريبي 2023-2024 أكثر من 10 آلاف متدرب ومتدربة، وتسعى المؤسسة لزيادة الوعي بأهمية الالتحاق بالتخصصات المهنية وفقا لمؤشرات أداء واضحة بحلول 2025 للوصول الى طاقة استيعابية تبلغ 30 ألف متدرب ورفع نسبة التشغيل الى 90 بالمئة.
(بترا)
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