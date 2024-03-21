الخميس 21 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

47.1 % نسبة الإناث في الأردن من إجمالي عدد السكان

الأردن
47.1 % نسبة الإناث في الأردن من إجمالي عدد السكان

بلغ عدد الإناث في المملكة 5 ملايين و419 ألف من مجموع السكان الكلي في نهاية العام الماضي، وبنسبة بلغت 47.1 بالمئة من إجمالي السكان مقارنة بـ 52.9 بالمئة للذكور.

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وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في بيان بمناسبة يوم الأم، اليوم الخميس، إلى أن نسبة النساء في الفئة العمرية الإنجابية شكلت 15-49 سنة، 52.5 بالمئة من إجمالي الإناث، وتنخفض هذه النسبة إلى 11.9 بالمئة في الفئة العمرية 50 سنة فأكثر.


وأظهرت نتائج مسوح السكان والصحة الأسرية ارتفاع ملحوظ في العمر المتوقع وقت الميلاد خلال فترة 2012-2017، حيث ارتفع العمر المتوقع بين النساء من 74.4 سنة في عام 2012 إلى 75.1 في عام 2017، كما ارتفع العمر المتوقع بين الرجال من 71.4 سنة إلى 72.3 سنة خلال تلك الفترة، وعليه تميل احتمالات البقاء على قيد الحياة لصالح النساء فالعمر المتوقع للنساء يزيد بمقدار 3 سنوات عن الرجال في عام 2017، كما زاد العمر المتوقع بين النساء خلال الخمس سنوات بمقدار 0.7 سنة، أما بين الرجال فقد زاد بمقدار 0.9 سنة.


ولفتت النتائج إلى انخفاض طفيف في معدل الإنجاب الكلي للأمهات في الأردن بين عامي 2017 و2023، حيث انخفض من 2.7 طفل لكل أم إلى 2.6 طفل لكل أم، كما انخفضت نسبة اللاتي سبق لهن إنجاب مولود حي بين المراهقات اللاتي أعمارهن 15-19 سنة من 3.3 بالمئة في عام 2017 إلى 2.1 بالمئة في عام 2023، ويعود ذلك إلى ارتفاع متوسط سن الزواج الأول لدى الإناث من 26.3 سنة عام 2017 ليصل إلى 27.5 سنة في عام 2022.


وأظهرت بيانات مسوح السكان والصحة الأسرية، ارتفاع نسبة ولادات يشرف عليها أخصائيون صحّيون مَهَرة بين عامي 2017 و2023 من 99.7 بالمئة، إلى 99.9 بالمئة على التوالي، كما حصلت 97 بالمئة من الأمهات في عام 2023 على الرعاية الصحية ما قبل الولادة من قبل مقدم خدمة مختص، وحصلت 83 بالمئة من الأمهات على خدمات الرعاية بعد الولادة، كما بلغت نسبة الأمهات اللاتي لُبّيت حاجتُهن لتنظيم الأسرة بطرق حديثة 54.3 بالمئة في عام 2023.


كما انخفض معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة إلى 9 حالات وفاة لكل 1000 مولود حي في عام 2023 مقارنةً بـ11 وفاة في عام 2017، وانخفض معدل وفيات الأطفال الرضع من 17 إلى 14 حالة لكل ألف مولود حي، إضافة إلى انخفاض معدل الوفيات للأطفال دون سن الخامسة من 19 إلى 15 حالة وفاة لكل ألف مولود حي.


وحسب بيانات التقرير الوطني لوفيات الأمهات/ وزارة الصحة لعام 2021، انخفض معدل وفيات الأمهات ليصل إلى 29.8 حالة وفاة لكل مئة ألف ولادة حية.
وبحسب البيان، تعد مشكلة فقر الدم من أهم قضايا الصحة العامة التي تؤثر كثيرا على الأطفال والنساء والحوامل والمراهقات، وفي الأردن هناك جهود مستمرة للتصدي لهذه المشكلة، إذ أظهرت نتائج مسوح السكان والصحة الأسرية خلال فترة 2017-2023، انخفاض نسبة الإصابة بفقر الدم بين النساء اللاتي أعمارهن 15-49 عاما من 42.6 بالمئة إلى 32.3 بالمئة وبنسبة انخفاض بلغت 24 بالمئة، وكان فقر الدم الخفيف الأكثر شيوعاً بين النساء في الأردن حيث انخفض من36 بالمئة في عام 2017 إلى 17.1 بالمئة في عام 2023.

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