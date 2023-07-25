الثلاثاء 25 تموز 2023
النسخة المطبوعة

5 أسماء مرشحة للمنح الدراسية في جامعة الأزهر الشريف

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وزارة التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح المقدمة من جامعة الأزهر الشريف في برنامج البكالوريوس في تخصص "الطب البشري " للعام الجامعي 2023-2024 وعددها (5)خمس منح.

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وبينت الوزارة أنه تقدم لهذه المنح (145) طالباً وطالبة حققوا شروط الوزارة المعلن عنها مسبقاً، حيث تم اختيار أعلى (5) طلاب متقدمين من حيث معدل شهادة الثانوية العامة.
ويأتي ذلك الإعلان، وفق الوزارة، تفعيلاً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، واعتماداً على معدلات الطلبة في شهادة الثانوية العامة، 
وتطلب الوزارة من الطلبة الواردة أسماؤهم أدناه مراجعة مديرية البعثات / قسم الدارسين في الخارج والاتفاقيات الثقافية داخل الوزارة  لاستكمال إجراءات الترشيح:
1) ايليانا جمال عبد العزيز البشابشة (معدل الثانوية العامة 98.15%)
2) جنى رأفت محمد مساعدة (معدل الثانوية العامة 97.8%)
3) بيسان جمال موسى البشيتي (معدل الثانوية العامة 97.7%)
4) عبد الرحمن عبد الرؤوف أحمد المغربي (معدل الثانوية العامة 97.6%)
5) أحمد عدنان محمد إسماعيل (معدل الثانوية العامة 97.2%)

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