600 ألف طالب يلتحقون بالمدارس الخاصة و18 ألفا بالفروع المهنية

آلاء مظهر

يلتحق اليوم نحو 600 الف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، بمدارسهم الخاصة، وكذلك طلبة الفروع المهنية في المدارس الحكومية "BTEC" إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، بحسب الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة.

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وقال المساعفة في تصريح لـ"الغد" أمس إن الوزارة اعتمدت تقويما للمدارس الخاصة مغايرا للمدارس الحكومية التي كانت بدأت دوامها الفعلي في 20 آب (أغسطس) الماضي.



وبحسب التقويم المدرسي المعد للمدارس الخاصة فإن العام الدراسي سيبدأ اليوم وينتهي في 15 حزيران (يونيو) المقبل.



واضاف المساعفة أن عدد الطلبة الذين انتقلوا من القطاع الخاص الى المدارس الحكومية حتى الخميس الماضي بلغ 25 الف طالب وطالبة، فيما بلغ عدد الطلبة الذين انتقلوا من المدارس الحكومية الى القطاع الخاص 11 ألف طالب وطالبة.



وأضاف أن عملية انتقال الطلبة من القطاعين الحكومي والخاص ستنتهي اليوم، وذلك بحسب التعليمات الجديدة لأسس الانتقال بين المدارس الحكومية والخاصة التي حددت موعد انتهاء فترة انتقال الطلبة بأول أسبوعين من بداية العام الدراسي.



وتسمح الفقرة (أ) من المادة (3) المتعلقة بالانتقال للعام 2024/2023 والمنشورة على موقع الوزارة الإلكتروني، للطالب بالانتقال من مدرسة خاصة إلى حكومية أو العكس، سواء في المديرية ذاتها أو من مديرية إلى مديرية أخرى، بالتنسيق بين مديري المدرستين بالنسبة للصفوف من الأول حتى الـتاسع الأساسي.



وتعتمد شهادة الانتقال من قسم التخطيط التربوي في المديريتين للصفوف من الصف الـ10 حتى الـ12، وتستكمل الإجراءات حسب الأصول، ويكون ذلك من بداية العطلة الصيفية حتى نهاية الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الأول، ومن بداية الفصل الدراسي الثاني حتى نهاية الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثاني، شريطة عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية في المدرسة التي سينتقل إليها، ولا يجوز النقل بعد هذا التاريخ، إلا في حالات خاصة ومبررة، وبموافقة اللجنة في المديرية.



ونوه المساعفة بأن عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصل الأول ستبلغ 96 يوما، وللثاني 99، وبهذا يكون مجموع عدد أيام الدراسة الفعلية للعام الدراسي الجديد 195 يوما وفقا للمادة 40 من قانون وزارة التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994.



وتنص المادة 40 على: "تتراوح أيام الدراسة الفعلية خلال السنة الدراسية بين 195-200 يوم كحد أدنى للمدارس التي تعطل يومين في الأسبوع".



وتابع المساعفة، أن التقويم المدرسي للمدارس الخاصة حدد موعد بدء الاختبارات التحصيلية النهائية المدرسية للفصل الدراسي الأول لطلبة مرحلتي التعليم الأساسي والثانوية للصفين الحادي عشر والثاني عشر في 20 كانون الأول(ديسمبر) المقبل، وتستمر لغاية 7 كانون الثاني(يناير) المقبل.



وأشار إلى أن الفصل الدراسي الثاني سينطلق في الأول من شباط (فبراير) المقبل لطلبة المدارس الخاصة، في حين تبدأ العطلة الصيفية في 16 حزيران (يونيو) المقبل.



وفيما يتعلق بطلبة الفروع المهنية (BTEC)، أكد المساعفة أن نحو 18 الف طالب وطالبة سيلتحقون بمدارسهم الحكومية اليوم.



وقال المساعفة إن الوزارة بدأت بتطبيق مشروع جديد هو "مشروع التعليم المهني المطور الذي يطلق عليه برنامج "بي تك" (BTEC)، وهو اختصار لعبارة Business and Technology Education Council، إذ جرى تحليل احتياجات سوق العمل لمعرفة متطلباته.



وبين أن هذا البرنامج يتميز بأنه مبني على المهارات والكفايات والقدرات والإبداع، بالإضافة إلى أنه برنامج تدريب عملي قائم على المشاريع، ويعزز مهارات القرن الحادي والعشرين والتفكير الناقد والإبداع والتشارك والتواصل، إذ كان يتيح للطلبة استكشاف شخصياتهم ومقدرتهم على الإنجاز والإبداع.



وأوضح أن الوزارة عممت مؤخرا جدول الدروس الأسبوعي لتخصصات التعليم المهني للصف العاشر نظام (BTEC) لاسترشاد المدارس به في تنفيذ البرنامج.



وكانت مديرة البرامج الأجنبية في وزارة التربية والتعليم فاطمة القطاونة قالت في تصريحات سابقة لـ"الغد" إن كل شهادة يحصل عليها الطالب في الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، ستؤهله للإلتحاق بسوق العمل، مؤكدة أن البرنامج والتخصصات التي ستدرس، معدة في الأساس بعد دراسة تحليل لحاجات سوق العمل، ليتوافق مع المهن المطلوبة فيه وحاجاته من أيد عاملة مدربة ومهارية ومؤهلة، بأحدث التقنيات العملية والبرمجيات، ليتمكن الخريج مباشرة من العمل، وربما وهو على مقاعد الدراسة.



وقالت إن شركة "بيرسون" ستمنح الطلبة في المسار المهني المطور "بي تيك" شهادة المستوى الثاني (الدبلوما)، بعد الانتهاء من الصف الـ10، ما يخولهم للتوجه إلى سوق العمل مباشرة، أو للاستمرار بدراسة المستوى التالي، كما سيمنحون شهادة الدبلوما في المسار المتخصص في المستوى الثالث، للتوجه لسوق العمل بعد اجتياز 720 ساعة تدريبية في الصفين الـ11 والـ12، وفي حال رغبة الطالب في الاستمرار بدراسته الجامعية، يتقدم للامتحان الوطني، ويحصل على شهادة الثانوية العامة (التوجيهي).



وبينت أن الطالب الملتحق بالمسار المهني المطور، سينافس على مقاعد القبول الموحد في حال كان يرغب في الاستمرار بالدراسة الجامعية، وعليه أن يتقدم لامتحان الثانوية العامة ليتنافس على ذلك كي يتابع دراسته الجامعية أو في كليات المجتمع التقنية.

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