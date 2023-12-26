6478 قضية تهرب جمركي خلال العام 2022

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ارتفع عدد قضايا التهرب الضريبي والجمركي لعام 2022 مقارنة مع عام 2021 من واقع سجلات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك الأردنية، بحسب تقرير ديوان المحاسبة.وبلغت عدد قضايا التهرب الضريبي لعام 2022 نحو 665 وبلغ عدد قضايا التهرب الجمركي لذات العام 6478، وكانت قضايا التهرب الضريبي لعام 2021 نحو 555 قضية وعدد قضايا التهرب الجمركي 5893 قضية.وفي عام 2020 بلغت عدد قضايا التهرب الضريبي 692 قضية، وقضايا التهرب الجمركي نحو 4921.وبين التقرير أنه لا يتم معالجة الثغرات التي من الممكن استغلالها في التشريعات الضريبية للحد من التجنب الضريبي، مضيفا أنه لا يتم بذل العناية المهنية اللازمة في التدقيق على المعاملات بين الأطراف ذات العلاقة لاكتشاف أي تعديل في البيانات المالية والتي تؤدي إلى التجنب الضريبي.وكشف التقرير عن عدم تحديث وتطوير آليات التدقيق واختيار العينات المطبق على المكلفين وفقاً للأهمية النسبية للملفات الضريبية.كما لا يتم اعتماد مبدأ المساءلة للموظفين والتدوير المستمر خاصة في موضوع التدقيق على الملفات الضريبية، مؤكدا أنه لا يتم التدقيق والمطابقة العكسية على الملفات الضريبية وذلك فيما يخص المشتريات والمستوردات وربطها بالمبيعات واجراء الجرد الفعلي على أرض الواقع، ومقارنة إقرار الدخل واقررات ضريبة المبيعات وكذلك مستوردات المكلف عن طريق دائرة الجمارك الأردنية.وأشار التقرير إلى عدم تفعيل آليات المراقبة في تحصيل المتأخرات الضريبية بهدف الوصول الى الإصلاح الضريبي.