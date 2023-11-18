السبت 18 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

650 مريضا يستفيدون من يوم طبي مجاني للمقاصد بصويلح

يوم طبي مجاني لـ"المقاصد" بصويلح
يوم طبي مجاني لـ"المقاصد" بصويلح

أقام مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق زكاة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية يوما طبيا مجانيا في لواء الجامعة/ منطقة صويلح.

وقال الدكتور علي السعد بني نصر إن فريقا ضم مختلف التخصصات الطبية، شارك في اليوم الطبي المجاني ضمن منتديات الوعظ والإرشاد التي تقام برعاية وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة بمختلف محافظات المملكة.

وأشار بني نصر إلى أنه تم إجراء الفحوصات المخبرية للمراجعين للكشف عن السكري وفحص الدم، وفحص السمع بالتعاون مع مركز الخبراء للسمعيات، وصرف الأدوية والعلاجات المجانية لهم، لافتا إلى أن عدد المرضى الذين استفادوا من اليوم الطبي المجاني بلغ 650 مريضا.

وبين أنه تم تقديم التوعية الطبية للسيدات للكشف المبكر عن سرطان الثدي، واستخدام جهاز الأمواج فوق الصوتية (التراساوند) لفحص الحوامل.

وأكد بني نصر أن هذا النشاط الطبي يأتي استكمالاً لخطة المستشفى بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمجتمعات المحلية بدعم من صندوق الزكاة، مشيرا إلى أنه لغاية الآن تم تنفيذ 21 يوما طبيا مجانيا بمختلف محافظات المملكة، ومعالجة ما يزيد على 8 آلاف مراجع.

اضافة اعلان

 



share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-11-16 at 6.31.19 PM

"الزمالة البرلمانية" ينظم جلسة حوارية بعنوان "المشاركة الشبابية في الازمات"

منذ3 ساعة
1700238412221106800

استهداف "غزة 76".. هل يعكس غضب الاحتلال من صلابة الموقف الأردني؟

منذ15 ساعة
CgrEDVpBYpemQlk6FDSfNdcZykLqXg1Hi4s5L4SS

الصفدي يؤكد لنظيره الأميركي ضرورة وقف الحرب

17 تشرين الثاني 2023
F-zN-4yWYAAVl8c

أجواء لطيفة اليوم والسبت ومنخفض جوي الأحد

17 تشرين الثاني 2023
Capture-14

السجن 30 عاما لعشريني اعتدى على 3 سيدات بقصد السرقة

16 تشرين الثاني 2023
6555fa46cc17f

93% نسبة إنجاز مشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء

16 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف

ضغوطات متزايدة على إسرائيل

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات | منذ17 ساعة
قصف إسرائيلي عنيف مستمر على غزة في حرب الإبادة منذ 7 أكتوبر 2023

مؤامرة الصمت

ترجمات | منذ17 ساعة
1699779379733193900

من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم "القسام"؟

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
رسائل من غزة تحت القصف

رسائل من غزة تحت القصف

ترجمات |14 تشرين الثاني 2023
التهجير القسري في غزة يكرر صورة النكبة الفلسطينية في 1948 - (أرشيفية)

حل إسرائيل النهائي‏ للفلسطينيين

ترجمات |14 تشرين الثاني 2023
مقاتلون من حزب الله في مناورة تدريبية عشية ذكرى يوم التحرير من إسرائيل، 25 أيار (مايو) 2023 - (أرشيفية)

لماذا لا يريد "حزب الله" حربا شاملة.. بعد

ترجمات |13 تشرين الثاني 2023
 