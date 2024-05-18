 
الإثنين 20 أيار 2024
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66 مخالفة للسقوف السعرية للدجاج في نحو أسبوعين

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وزارة الصناعة والتجارة والتموين

 حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، 66 مخالفة للسقوف السعرية المحددة لمادة الدجاج، منذ وضعها في الثالث من الشهر الحالي.

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 وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، ينال البرماوي، لوكالة الأنباء الأردنية، إن 34 مخالفة حررت لعدم الالتزام بالسقوف السعرية، و32 لعدم الإعلان عن أسعار الدجاج الطازج ودجاج النتافات في مختلف مناطق المملكة.


وأضاف أن عقوبة مخالفة السقوف السعرية المحددة لأي سلعة، هي غرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف، أو الحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر، مشيراً إلى تغليظ العقوبات في حال تكرار المخالفات وفقاً للقانون.


وأكد البرماوي أن الوزارة تتابع يوميا عمليات توريد وتوفير الدجاج في جميع مناطق المملكة، وتتواصل أيضا مع الاتحاد النوعي لمنتجي الدواجن والشركات المنتجة.


وأشار إلى وفرة كميات الدجاج في السوق المحلية الذي يحتاج يوميا نحو 700 ألف طير، منها 200 ألف نتافات و500 ألف طازج، وأن الكميات الموردة هي كالمعتاد.
وكانت الوزارة حددت بدء من 3 الشهر الحالي سقوفا سعرية للدجاج الحي المباع من خلال النتافات، 170 قرشا واصل للمستهلك، و150 قرشا من باب المزرعة و 160 للموزعين.


كما حددت الوزارة، بدءا من 6 الشهر الحالي سقوفا سعرية للدجاج الطازج بواقع 220 قرشا للمستهلك و 205 قروش للجملة.


واتخذت الوزارة القرارين بعدما رصدت ارتفاعا غير مبرر على أسعار الدجاج الطازج والحي المباع من خلال النتافات.

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