الأربعاء 03 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

7355 نزيلا يبدأون مغادرة السجون تنفيذا لـ"العفو العام"

سجن الجويدة
مركز إصلاح وتأهيل الجويدة (تصوير أمير خليفة)

مدير الأمن العام أوعز بتسخير الإمكانيات كافة، لتنفيذ قانون العفو العام بالشكل الذي يليق بهذه المكرمة الملكية.

*إجراءات بسيطة لا تتجاوز (١٥) دقيقة ترافق عملية الإفراج ومستوى تنسيق عالٍ مع الجهات القضائية المعنية. 

*العفو العام سينعكس إيجابًا على بيئة مراكز الإصلاح والتأهيل. 

اضافة اعلان

قال مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام العميد فلاح المجالي إن العفو العام الذي أمر به جلالة الملك عبدالله الثاني، مكرمة ملكية سامية جاءت في الشهر الفضيل ولاقت أثرًا طيبًا وإيجابيًا بين النزلاء مذ أن وجّه جلالة الملك الحكومة للسير به. 

وأشار إلى أن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، أوعز بتسخير الإمكانيات كافة، لتنفيذ القانون وبتنسيق تام مع الجهات القضائية وعلى وجه السرعة بما يضمن تنفيذ هذا العفو بالشكل الذي يليق بهذه المكرمة الملكية.

وأكد مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، في حديثه لإذاعة الأمن العام، اليوم، أن مديرية الأمن العام أنهت كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بعملها حول تنفيذ هذه المكرمة، منذ صدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024 ونشره في الجريدة الرسمية.

وأكد المجالي إنه ومنذ صباح اليوم بدأ المدعون العامون بالإفراج عن النزلاء المشمولين بالعفو، مشيرًا إلى أن إجراءات الإفراج  الإدارية التي تقوم بها مراكز الإصلاح والتأهيل لا تتعدى ال 15 دقيقة وتشتمل على أمور تسليم مقتنيات نقدية أو عينية وما شابه ذلك. 

وبارك المجالي بأسم مديرية الأمن العام في نهاية اللقاء للنزلاء الذين شملهم العفو ودعاهم إلى ضرورة جعل هذا العفو حافزًا للمضي قدمًا في حياتهم وبين مجتمعهم كأفراد فاعلين بعيدًا عن السلوك الجرمي.

 

يشار إلى أن العفو العام شمل 7355 نزيلا.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية)

الصفدي يهنىء الزنداني بتعيينه بتعيينه وزيراً لخارجية اليمن

منذ 7 دقيقة
1712148244328

الأردن ينفذ 7 إنزالات جوية على شمال غزة بمشاركة دولية

منذ 16 دقيقة
112

الأردنيون ينفقون 82.5 مليون دولار على الألعاب الرقمية العام الماضي

منذ 27 دقيقة
رئيس بلدية سحاب د. عباس المحارمة - (أرشيفية)

اللامركزية في الأردن.. تجربة تستحق التأمل

منذ2 ساعة
العلم الأردني

الأردن على العهد

منذ3 ساعة
م. رزان زعيتر

الخبيزة الفلسطينية.. خضراء رغم جرائم الاحتلال

منذ16 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

اعتصام الكالوتي.. ما يجري بالخفاء

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

وقفات الرابية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل تجدد سيناريو الحرب الإقليمية؟

ماهر أبو طير |اليوم

الأحزاب وصناعة النخب!!

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
فلسطينيون يتفقدون الدمار الذي لحق بمربع سكني بعد قصف الاحتلال له بالقطاع-(وكالات)

تدمير العشب في غزة‏: الوقت ينفد لإنقاذ الفلسطينيين وإمكانية قيام دولة فلسطينية

ترجمات | منذ17 ساعة
1711921933570909700

‏تواطؤ الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة‏

ترجمات |01 نيسان 2024
ترامب

العالم غافل عن أخطار عهد رئاسي ثان لترامب

ترجمات |01 نيسان 2024
‏نبيل العناني، فلسطين، "البحث عن اليوتوبيا #1"، 2020 - (المصدر)‏

التاريخ يقول إن الفلسطينيين سيبقون‏

ترجمات |01 نيسان 2024
‏فلسطينيون يبكون أقارب ذهبوا للحصول على المساعدات وقوبلوا بنيران إسرائيلية، 29 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

الجمباز اللغوي الإعلامي حول التجويع الإسرائيلي القسري لغزة ‏

ترجمات |30 آذار 2024
انتشار لقوات الأمن بعد رفع فرنسا مستوى تحذيرها من الإرهاب إلى أعلى درجة بعد هجوم موسكو - (المصدر)

إلى أي مدى يجب أن تقلق بريطانيا من عودة "داعش"؟

ترجمات |30 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج -ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة

ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة

رمضان والبركان 01 نيسان 2024

hajjaj copy

الأردن في رمضان 31 آذار 2024

حمزة حجاج -الأردن في رمضان

الأوضاع الاجتماعية في رمضان 30 آذار 2024

حمزة حجاج - الأوضاع الاجتماعية في رمضان

الرغيف في غزة 29 آذار 2024

hajjaj copy

العفو 28 آذار 2024

77777777777
 
 