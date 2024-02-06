الثلاثاء 06 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

85 بالمئة نسبة الإنجاز في طريق السلط-العارضة

WhatsApp Image 2024-02-06 at 4.52.07 PM
جانب من الزيارة

قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، أن مشروع إعادة تأهيل طريق السلط- العارضة سيسهم في تنشيط الحركة السياحية والتجارية والزراعية بمنطقة الأغوار الوسطى كما يعزز الفرص الاستثمارية في منطقة وادي الأردن.

اضافة اعلان


وأضاف خلال جولة ميدانية تفقد خلالها سير الأعمال في المشروع، أن الطريق استراتيجي وحيوي ومن المنتظر أن يسهم  في رفد الحركة السياحية والاستثمارية في المملكة بما ينعكس إيجابا على العجلة الاقتصادية.

 ولفت إلى أهمية الطريق الرابط بين العاصمة عمان ومنطقة البلقاء بمنطقتي البحر الميت السياحية ووادي الاردن الزراعية.

واطلع ابو السمن خلال الجولة على واقع الاعمال المنفذة في المشروع بدءً من تقاطع الصبيحي (السلط) الى تقاطع العارضة (الاغوار)، مشددا على ضرورة مواصلة وتيرة الانجاز الحالية والتقيد بالمواصفات الفنية وجودة الأعمال.

وبلغت نسبة الانجاز في المشروع 85٪؜ ومن المنتظر انهاء المشروع في الربع الثاني من العام الجاري.

ويتضمن المشروع إعادة إنشاء وتأهيل الطريق من تقاطع الصبيحي لغاية تقاطع العارضة، بطول (12.5 كم) ليصبح أربعة مسارب مفصولة مع أكتاف وإنشاء تقاطع حمرة الصحن، كما يتضمن العمل إعادة ترتيب الجزر الوسطية في تقاطع العارضة لتتناسب مع أعمال التحسين.


كما يشمل العمل إنشاء وتحسين عبارات تصريف مياه الأمطار وأعمال الحماية اللازمة وأعمال جدران استنادية، بالإضافة لأعمال السلامة العامة كافة من إشارات ومتطلبات السلامة المرورية وأعمال الإنارة، وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.

وبلغت كلفة المشروع نحو 26 مليون دينار، ممول بمنحة من جمهورية الصين الشعبية ومن موازنة وزارة الاشغال العامة والاسكان.

كما تفقد وزير الأشغال سير الأعمال في مشروع الطريق الواصل من مثلث العارضة الى منطقة معدي والبالغة كلفتة نحو ١.٢٥ مليون دينار ويشتمل على أعمال اعادة تأهيل الطريق بطول ٢.٢٥ كلم ليصبح طريق باربعة مسارب مفصول بجزيرة وسطية وتنفيذ أعمال الانارة على طول الطريق.

كما تشمل الأعمال في المشروع اعادة تأهيل أربعة عبارات صندوقية على أودية يمر الشارع فوقها لتصبح وفق النماذج الهندسية المعتمدة، كما يشمل تعزيز الطريق بكافة عناصر السلامة المرورية اللازمة.

وفي ختام جولته الميدانية زار أبو السمن مبنى بلدية معدي حيث بحث مع رئيس البلدية فيصل النعيمات واقع الطرق النافذة ضمن حدود البلدية، واستمع ابو السمن الى مطالب المنطقة واحتياجاتها في مجال الطرق النافذة والزراعية موعزا للمعنيين بدراسة تلك الاحتياجات وتقديم تقارير فنية حيالها.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
رئيس الوزراء بشر الخصاونة

رئيس الوزراء يقرر استحداث علم اليوبيل الفضي

منذ1 ساعة
260716

ولي العهد: فالنا الفوز

منذ2 ساعة
WhatsApp Image 2024-02-06 at 4.20.51 PM

جرائم "تطهير عرقي" بحق أشجار القيقب المعمرة

منذ2 ساعة
521740_1_1698744169

الأمانة: تخصيص 10 ملايين دينار لدعم ركاب باص عمان

منذ4 ساعة
WhatsApp Image 2024-02-06 at 2.21.32 PM

مجلس امناء جائزة جامعة اﻷﻣـﯿﺮ ﻣﺤـﻤﺪ يضاعف قيمتها لنصف مليون دولار

منذ5 ساعة
WhatsApp Image 2024-02-06 at 1.42.04 PM

باليوبيل الفضي.. الجمعيات الخيرية: محطات مضيئة للنهوض بالعمل الخيري والانساني والتطوعي

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الأردن تحت تأثيرات الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

لماذا يتهم الأردن دوما؟

محمود الخطاطبة |اليوم

ماذا قالوا في الحرب والسلام؟

حسني عايش |اليوم

مستمرون إلى الأمام!

يعقوب ناصر الدين |اليوم
سلامة الدرعاوي

خطوات متسارعة

سلامة الدرعاوي |اليوم

معضلة الأونروا

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

غزة الجديدة

سميح المعايطة |اليوم

أين اختفت إيران فجأة؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
حريق في سفينة شحن أصيبت بصاروخ في مياه الخليج العربي - (أرشيفية)

هل تشعل التوترات الراهنة فتيل حرب عالمية ثالثة؟

ترجمات | منذ22 ساعة
‏صورة أقمار صناعية لـ"مضيق باب المندب" في البحر الأحمر - (المصدر)‏

الصراع من أجل "بوابة الدموع"

ترجمات | منذ22 ساعة
لم تشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعًا رغم أزمة الشرق الأوسط - (أرشيفية)

لماذا لا تشهد أسعار النفط ارتفاعا

ترجمات |04 شباط 2024
سفينة تابعة للبحرية الأميركية تطلق صواريخ توماهوك على اليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون، 12 كانون الثاني (يناير) – (المصدر)

حرب بايدن على اليمن‏

ترجمات |04 شباط 2024
‏رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا يتضامن مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)‏

‏هدية جنوب أفريقيا للعالم‏

ترجمات |04 شباط 2024
عملية طوفان الاقصى

"حماس" قبل وبعد "7 أكتوبر" ‏

ترجمات |03 شباط 2024
 
 